إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج للأسبوع الثالث من تشرين الثاني.. احذروا هذه الأيام

ما هي التوقعات والحظوظ التي سترافق الأبراج؟ وهل ستأتي العديد من الفرص لإجراء تغيير في العلاقات المهنية؟

إليكم أبرز توقعات الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأبراج على الصعيد المهني في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني ٢٠٢١.

برج الحمل

تتأقلم إبتداءً من الأربعاء 17 تشرين الثاني بنشاطات مستجدة وسهلة وتستفيد من بعض العلاقات والظروف، لكن الجهود مطلوبة للمحافظة على مكتساباتك. يُشير الخسوف في برج الثور وهو منزل المال بالنسبة لك يوم الجمعة 19، إلى تغييرات مهمة ومستجدات ستغير المصير. كن واقعياً جداً إبتداءً من الأحد 21، ولا ترمي نفسك في مشاريع وهمية وإستفد من الأسبوع هذا حتى تتخلص من كل الإتصالات والعقود.

برج الثور

حاذر من أزمة تولد مع مسؤول أو مع جهات منافسة بالإجمال او جهات نافذة بسبب إكتمال القمر مع الكسوف يوم الجمعة 19 الذي يؤثر على الفترة هذه. حاول الإتكال على حدسك في العمل وأن تُحسِن الإختيار في قراراتك بين يوم الأربعاء 17 والجمعة 19. تحمل لك الأفلاك وعوداً أكثر رقة يوم الخميس 18. ويحصل شيئاً جيداً في حياتك وتتاح لك فرصة جيدة في العمل عليك إستغلالها، لكن الفلك يطلب منك التأني في عمليات الشراء وعدم البذخ حتى يوم السبت 20.

برج الجوزاء

قد تجد نفسك أمام بعض المعوقات حتى يوم الإثنين 15، لكن الأمر ليس خطيراً أو سلبياً. تكون التأثيرات الفلكية مناسبة جداً، وتساعدك على التصرف بذكاء وعلى إستغلال بعض الفرص الجيدة بين يوم السبت 20 والأحد 21.

برج السرطان

ربما تنسحب من مكان أو تواجه بعض الأشخاص بلهجة قاسية أو تتعرض أنت للإنتقاد أو لبعض الإتهامات. تطل يوم الأحد 21 على جديداً في حياتك ولديك منعطفاً مهماً جداً ومعبر آخر لتصل إلى مكان ما وتشعر بعده بالإرتياح.

برج الاسد

قد تتسوَّى بعض الأمور في بداية الأسبوع هذا، وتجد من يدعم خطواتك حتى يوم الثلثاء 16، رغم الأجواء العامة المناهضة لمشاريعك. حاول أن تبادر للسعي وتوظف أفكارك الجديدة مستعيناً بمخيلتك لتزيل الأجواء السلبية. يحاول بعض الناس تشويه صورتك وسمعتك بمخطط مشبوه إذا كنت تعمل في الشأن العام. حاول في هذه الأثناء أن تنوع في النشاطات ولا تركز على أمراً واحداً وكن متكتماً جداً.

برج العذراء

عليك ان تلزم حدودك والانتباه وتأجيل أي نقاشات على أنواعها لأنّ هذان اليومان السبت والأحد قد يكونان صاخبان. يدعمك كوكب ماركور بشدة ويحمل إنفتاح واسع على كل الإحتمالات. تتصرف بحكمة وتتخلص من بعض العقد بين يوم الثلثاء 16 وآخر الشهر.

برج الميزان

قد تتأمل بأمور إيجابية على الصعيد المهني أو التجاري لكن سيكون هناك خيبة وما عليك إلا الصبر وتقبل الأمور بهدوء لإعادة درسها. تبحث عن شأن مهم جداً إبتداءً من الخميس 18 حتى الأحد 21. تكون الفترة هذه جيدة لتحقيق الأرباح، وتلعب علاقاتك الشخصية بإزدهارك وتألقك.

برج العقرب

تكون خياراتك صائبة جداً، وكل ما تفكر به صحيح، لكن كن متحفظاً جداً بين يوم الأربعاء 17 ويوم الخميس 18، إذا شعرت أنّ الأمور تسير بعكس ما تريد. إدرس إمكانياتك حتى لا تتفاجأ بالعجز، وحاذر من التهور خلال هذين اليومين واترك مجالاً للتراجع عن فكرة إذا لم تسمح الظروف.

برج القوس

يجب أن تكون متأنياً جداً في الوقت هذا ولا تحرق المراحل مهما كانت الأسباب وإستفد من الأجواء الواقعة بين يوم الإثنين 15 والثلثاء 16 حتى تبلور فكرة أو تضعها موضع التنفيذ. تظهر عن كفاءة عالية في عملك وتلاقي التقدير من دون أي شك.

برج الجدي

تهبك الأفلاك إتجاهات مشجعة جداً في الميدان المهني إبتداءً من يوم الأربعاء 17. يكون لديك إنجازات وفرح كبير خاصة بين الأربعاء 17 والخميس 18، في حين أنّ الفلك يحذر من طاقة سلبية قبل هذه التواريخ، عليك أن تتحلى خلالها بحكمة وصبر وتحفظ أمام بعض التصريحات والكلمات. لست مجبراً على إعطاء تقارير لأحد وقد تلتزم الصمت أمام بعض الإدعاءات أو بعض الإتهامات.

برج الدلو

تبقى الفترة القادمة جيدة رغم أنّ الفلك يحذرك من مجازفة بين يوم الأربعاء 17 والخميس 18، وانتبه فهذان اليومان معاكسان على كل الأصعدة كما يبدو. قد تأسف لعدم تقديم أحد المساعدين مساعدة أو دعم لك في محنة. قد تضطر إلى إجراء تصحيحات في مجال مالي أو مصرفي. يدعمك ساتورن إبتداءً من يوم السبت 20 ويحمل لك حظاً في إنجاح بعض الخطوات أو في إبعاد بعض المشاكل المهنية وتنفتح على الخارج وتتواصل من أجل الحصول على مساعدة أو دعم من الخارج.

برج الحوت

تعدك الأفلاك بفترة تقريرية مهمة جداً ونجاح برّاق، فتمارس هواياتك وتُبرز كفاءتك وتلاقي الإعجاب. تجازف من دون خوف من التعقيدات إلا أنك تدخل في نزاع يوم الأربعاء 17 والخميس 18. تتوتر الأجواء وتخرج منتصراً رغم كل شيء بين السبت 20 والاحد 21.