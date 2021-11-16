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طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2021 | 06:26
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مسؤول بشركة تنظيف كويتية، وهو ينطلق بسيارته ويكاد أن يدهس عددا من عمال الشركة الذين تجمعوا حولها مطالبينه بدفع أجورهم.

ويظهر في المقطع عدد من العمال يحاصرون سيارة مسؤول في إحدى شركات التنظيف في الكويت لمنعه من الخروج، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم. إلا أن الرجل أقلع بسيارته مسرعا، غير آبه بإمكانية دهس عدد من المحتجين، هربا من غضب العاملين.

وأثار الفيديو غضبا كبيرا، ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الشركة أو السلطات على الحادث، لكن النشطاء اتهموا الشركة بتأخير دفع رواتب العمال الأجانب منذ أشهر.

كما زعم البعض بأن الشركة المذكورة لم تجدد لهم حتى إقاماتهم، ولم تسمح لهم أيضا بأخذ إجازات للسفر ورؤية عائلاتهم.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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