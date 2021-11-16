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منوعات
أصيبا بـ"مرض نادر" فبدآ يأكلان اللحوم النيئة
Lebanon 24
16-11-2021
|
13:39
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نشر تلفزيون "اليوم السابع" المصري تقريرًا عن "مرض نادر" أصاب طفلين أخوين (فتاة وصبي)، وجعلهما يأكلان اللحوم النيئة.
ونقل "اليوم السابع" عن والد الطفلين قوله: "أهلة عندها 14 عامًا، ومبشر 13 عامًا..بيسمعوا ومش بيتكلموا، وبياكلوا اللحوم النية، والأطباء قالوا إنها حالة نادرة جدًّا، وعندي طفل ثالث رضيع بدأت تظهر عليه نفس الأعراض، وبدأ يمشى على أطراف أصابعه ويعض يده".
وفي تصريحاته لـ"اليوم السابع"، قال الأب:" مبشر يأكل طوال الوقت، ولديه عنف شديد، سبب له إصابات كثيرة في انحاء جسده، أما بالنسبة للطفلة أهلة فهي لا تأكل سوى اللحوم النيئة والملح فقط".
وأكمل:" حالتهم كل فترة بتسوء عن الفترة اللي قبلها"، لافتًا إلى أنه توجه إلى العديد من الأطباء في العديد من المحافظات، الذين أكدوا له "أنها حالة نادرة ولم يشاهدوا مثل هذه الحالة من قبل".
وأوضح الأب أنه "يعانى جدًّا"، مشيرًا إلى أن "الأطباء أوضحوا له أن حالة طفليه يمكن معالجتها، ولكن في ألمانيا أو بعض الدول الأوروبية".
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