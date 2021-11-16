امرأة تفقد الوعي في مفترق طرق... (فيديو)

تعرضت سيدة لحادث خطير خلال محاولتها عبور إحدى الطرق بمحافظة سيتشوان، جنوب غربي الصين، حيث تم نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة.



كانت السيدة تستعد للعبور إلى الجانب الآخر عندما فقدت الوعي أثناء وقوفها إلى جانب الطريق، بحسب صفحة "بيوتيفول تشاينا" الصينية.

Thumbs up! A police officer rushed to a woman who passed out by the intersection and did his best to revive her until the ambulance came in SW China's Sichuan. pic.twitter.com/8tcPPtL39W — Beautiful China (@PDChinaLife) November 15, 2021

ورصدت كاميرا مراقبة لحظة سقوط السيدة أرضًا على وجهها بصورة مفاجئة قبل أن يسرع إليها أحد رجال الشرطة الموجودين بالقرب منها.



ويظهر الفيديو أن رجل الشرطة وآخرون سارعوا نحو السيدة لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لإبقائها على قيد الحياة، قبل أن يتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف بعد ذلك.