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امرأة تفقد الوعي في مفترق طرق... (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2021 | 13:57
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تعرضت سيدة لحادث خطير خلال محاولتها عبور إحدى الطرق بمحافظة سيتشوان، جنوب غربي الصين، حيث تم نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة.

كانت السيدة تستعد للعبور إلى الجانب الآخر عندما فقدت الوعي أثناء وقوفها إلى جانب الطريق، بحسب صفحة "بيوتيفول تشاينا" الصينية.
 
 
ورصدت كاميرا مراقبة لحظة سقوط السيدة أرضًا على وجهها بصورة مفاجئة قبل أن يسرع إليها أحد رجال الشرطة الموجودين بالقرب منها.

ويظهر الفيديو أن رجل الشرطة وآخرون سارعوا نحو السيدة لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لإبقائها على قيد الحياة، قبل أن يتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف بعد ذلك.
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