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ولد قبل موعده بـ 132 يومًا وتمكن من النجاة... (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2021 | 14:04
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سجل طفل يبلغ من العمر ستة عشر شهرًا رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا عندما ولد قبل موعده بـ 132 يومًا، وأصبح الآن رسميًّا أصغر طفل مبتسر نجا لأطول وقت على الإطلاق.

ويتم تعريف الأطفال المبتسرين على أنهم حديثو الولادة المولودين قبل الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل (يستمر الحمل القياسي 40 أسبوعًا)، قبل أن تتطور جميع الأجهزة والأجهزة الحيوية في الجسم بشكل صحيح.
  
 
 
وقالت موسوعة غينتس للأرقام القياسية في بيان إن كورتيس، أو"فودي" كما تسميه عائلته، احتفل بعيد ميلاده الأول في 5 تموز 2021، وأصبح حاليًّا أصغر طفل مبتسر يبقى على قيد الحياة لهذا الوقت.

عندما ولد كورتيس، كان يزن 420 غرامًا فقط - أي حوالي ثُمن متوسط وزن أي مولوعد طبيعي، واحتاج إلى رعاية على مدار الساعة في وحدة رعاية مركزة خاصة لحديثي الولادة تضمنت توفير الأكسجين والمعالجين، وخضع للرعاية مدة 275 يومًا.

وحطم كورتيس الرقم القياسي السابق لريتشارد هاتشينسون من ولاية ويسكونسن، بيوم واحد فقط- ومع ذلك، هذا فرق كبير.

وقبل هاتشينسون، ذكرت موسوعة غينيس، أن هذا الرقم القياسي لم يتم كسره منذ 34 عامًا.
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