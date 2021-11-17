أم عرضت طفلتها للاغتصاب...وهذا ما حصل!

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حكما بسجن صاحب مطعم وربة منزل ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة اغتصاب طفلة في منطقة أوسيم المصرية.وكشفت التحقيقات أن الطفلة "ر. خ" تعرضت للاستغلال من قبل والدتها التي عرضتها على صاحب المطعم، وأنه "تحصل على مزايا مادية ومنفعة جنسية تمثلت في معاشرته للمجني عليها عدة مرات مقابل أجر زهيد 100 جنيه (6 دولار) عن كل مواقعة"، وفقا لما نقله موقع "بوابة الأهرام".كما اقترنت الجريمة بجناية أخرى، وفقا لأمر الإحالة، "ففي ذات المكان والزمان اشتركت المتهمة الثانية (ربة المنزل ووالدة الطفلة)، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول (صاحب المطعم) في قيام الأخير بهتك عرض المجني عليها الطفلة 'ر.خ'".وأضافت التحقيقات أن "المتهمة الثانية قامت باصطحاب المجني عليها إلى مسكنه عدة مرات حتى تمكن على إثر ذلك من معاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج في كل مرة".