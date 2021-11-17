24
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
تحدث مرة كل 200 مليون حالة... ولادة نادرة لـ3 توائم متطابقة (صور)
Lebanon 24
17-11-2021
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
حالة ولادة نادرة تحدث مرة كل 200 مليون حالة، أنجبت أم بريطانية ثلاثة توائم متطابقة من نفس المشيمة، ووُلد الأولاد الثلاثة، جيمي وجنسن وجاكسون، وتم تسليم الثلاثي في غضون ثوانٍ إلى الوالدين جيما وكريج ديودني.
صُدم الزوجان، اللذان يعيشان في منطقة «شيشاير» البريطانية، عندما علموا بعد إجراء الموجات فوق الصوتية عند الأسبوع الـ13 من الحمل أنهما لا ينتظرا طفلهما الأول فحسب، بل أول 3 أطفال، وأوضحت ديودني، 34 عاما، أن 30 طبيباً كانوا في غرفة الولادة لأن كل طفل يجب أن يكون لديه فريق طبي كامل، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
واعتُبر حمل ديودني عالي الخطورة لأنه وُجد أن الأطفال يتشاركون نفس المشيمة، ومن المرجح أن يواجه الأطفال الذين يولدون بهذه الطريقة مشاكل لأن العناصر الغذائية والطعام من الأم يجب تقسيمها على 3.
معظم التوائم الثلاثية يأتون من خلال التلقيح الاصطناعي، ويقدر الأطباء أن احتمالات إنجاب 3 أطفال متطابقين بشكل طبيعي منخفضة جدا، تحدث مرة واحدة كل 200 مليون حالة، كما أن فرصة مشاركة الأطفال الثلاثة في المشيمة أقل من ذلك.
وُلد جيمي وجينسن وجاكسون في دقيقة واحدة و52 ثانية بالضبط من وقت بداية العملية القيصرية، وأمضى الأطفال، الذين يبلغون من العمر الآن 5 أشهر، 6 أسابيع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ولكنهم عادوا إلى المنزل منذ ذلك الحين ويجرون فحوصات منتظمة كل فترة.
وقالت ديودني إن الرضاعة الطبيعية وقلة النوم ثبت أنها صعبة، لكن الأطفال بدأوا في تطوير شخصيات فردية: «المثير للاهتمام هو أنهم جميعًا متطابقون والحمض النووي هو نفسه، لكن لديهم شخصيات مختلفة بالفعل، أعتقد أن هذا أمر رائع»
وأضافت ديودني: «لم يكن فحصنا الأول إلا بعد 13 أسبوعًا من الحمل، وذهبنا إلى المستشفى، وعلى الفور وضعت الطبيبة جهاز الموجات فوق الصوتية وقالت إنهما توأمان، لكن بعد مرور 15 إلى 20 دقيقة من الفحص، أعادت المسح الضوئي حول معدتي، وساد الهدوء القاتل في الغرفة، ثم رأينا على الشاشة 3 رؤوس، عندها تضاعفت الدهشة».
المصدر: الاتحاد
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. إليكم قائمة بأسعار كافة الأدوية
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم قائمة بأسعار كافة الأدوية
14:57 | 2021-11-16
16/11/2021 02:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان: أمرٌ واحد رفع الدولار وأهدر المليارات.. ما هو؟
Lebanon 24
في لبنان: أمرٌ واحد رفع الدولار وأهدر المليارات.. ما هو؟
12:30 | 2021-11-16
16/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
4 حيتان ضخمة تظهر قبالة طرابلس.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
4 حيتان ضخمة تظهر قبالة طرابلس.. شاهدوا الفيديو
13:20 | 2021-11-16
16/11/2021 01:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. فيديو يرصد مواطناً يشعل حرائق في الجنوب!
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. فيديو يرصد مواطناً يشعل حرائق في الجنوب!
12:16 | 2021-11-16
16/11/2021 12:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في بشامون.. اكتشاف عبوة مجهزة للتفجير داخل علبة شوكولا! (فيديو)
Lebanon 24
بلبلة في بشامون.. اكتشاف عبوة مجهزة للتفجير داخل علبة شوكولا! (فيديو)
12:45 | 2021-11-16
16/11/2021 12:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2021-11-17
استدرجهن بحجة الزواج.. وهذه كانت النتيجة!
04:20 | 2021-11-17
مواليد هذه الأبراج سيشعرون بالانفراج في كانون الثاني 2022!
03:16 | 2021-11-17
ابنة الـ 16 تتهم 400 رجل باغتصابها!
02:00 | 2021-11-17
أم عرضت طفلتها للاغتصاب...وهذا ما حصل!
01:00 | 2021-11-17
هذه الأبراج مُنافقة و"بوجهين".. احذروا منها
23:00 | 2021-11-16
برجك اليوم
فيديو
تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تيم حسن بمشهد فاضح في "الهيبة": تفوه بكلمة خادشة للحياء.. والجمهور: أين الرقابة؟ (فيديو)
02:00 | 2021-11-17
17/11/2021 13:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
نجمة "ذا فويس كيدز" كبُرت وأصبحت شابة... والجمهور يتغزل بجمالها (صورة وفيديو)
11:00 | 2021-11-16
17/11/2021 13:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
Lebanon 24
طالبوه بدفع أجورهم... شاهدوا ماذا فعل مسؤول في شركة بموظفيه! (فيديو)
06:26 | 2021-11-16
17/11/2021 13:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact