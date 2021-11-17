تحدث مرة كل 200 مليون حالة... ولادة نادرة لـ3 توائم متطابقة (صور)

حالة ولادة نادرة تحدث مرة كل 200 مليون حالة، أنجبت أم بريطانية ثلاثة توائم متطابقة من نفس المشيمة، ووُلد الأولاد الثلاثة، جيمي وجنسن وجاكسون، وتم تسليم الثلاثي في غضون ثوانٍ إلى الوالدين جيما وكريج ديودني.صُدم الزوجان، اللذان يعيشان في منطقة «شيشاير» البريطانية، عندما علموا بعد إجراء الموجات فوق الصوتية عند الأسبوع الـ13 من الحمل أنهما لا ينتظرا طفلهما الأول فحسب، بل أول 3 أطفال، وأوضحت ديودني، 34 عاما، أن 30 طبيباً كانوا في غرفة الولادة لأن كل طفل يجب أن يكون لديه فريق طبي كامل، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.واعتُبر حمل ديودني عالي الخطورة لأنه وُجد أن الأطفال يتشاركون نفس المشيمة، ومن المرجح أن يواجه الأطفال الذين يولدون بهذه الطريقة مشاكل لأن العناصر الغذائية والطعام من الأم يجب تقسيمها على 3.

معظم التوائم الثلاثية يأتون من خلال التلقيح الاصطناعي، ويقدر الأطباء أن احتمالات إنجاب 3 أطفال متطابقين بشكل طبيعي منخفضة جدا، تحدث مرة واحدة كل 200 مليون حالة، كما أن فرصة مشاركة الأطفال الثلاثة في المشيمة أقل من ذلك.وُلد جيمي وجينسن وجاكسون في دقيقة واحدة و52 ثانية بالضبط من وقت بداية العملية القيصرية، وأمضى الأطفال، الذين يبلغون من العمر الآن 5 أشهر، 6 أسابيع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ولكنهم عادوا إلى المنزل منذ ذلك الحين ويجرون فحوصات منتظمة كل فترة.وقالت ديودني إن الرضاعة الطبيعية وقلة النوم ثبت أنها صعبة، لكن الأطفال بدأوا في تطوير شخصيات فردية: «المثير للاهتمام هو أنهم جميعًا متطابقون والحمض النووي هو نفسه، لكن لديهم شخصيات مختلفة بالفعل، أعتقد أن هذا أمر رائع»وأضافت ديودني: «لم يكن فحصنا الأول إلا بعد 13 أسبوعًا من الحمل، وذهبنا إلى المستشفى، وعلى الفور وضعت الطبيبة جهاز الموجات فوق الصوتية وقالت إنهما توأمان، لكن بعد مرور 15 إلى 20 دقيقة من الفحص، أعادت المسح الضوئي حول معدتي، وساد الهدوء القاتل في الغرفة، ثم رأينا على الشاشة 3 رؤوس، عندها تضاعفت الدهشة».