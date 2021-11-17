منوعات

بالفيديو: غزال شارد يقتحم مستشفى...وهذا ما جرى!

Lebanon 24
17-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-887073-637727315853093533.jpg
Doc-P-887073-637727315853093533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام غزال لمستشفى في ولاية لويزيانا الأميركية.

وتفاجئ زوار مستشفى "ليك ميديكال" الطبي في منطقة "باتون روج"، بدخول غزال إلى المبنى، وصعوده إلى الطابق الثاني.
وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء والتي نشرت الفيديو، فإن موظفين في المستشفى قاموا بالقبض على الحيوان، وتسليمه لفريق من مسؤولي الحياة البرية.
وأضاف المستشفى منشورا على حسابه في "فيسبوك" جاء فيه: "فريقنا مستعد دائما لما هو غير متوقع. شكرا لهيئة الحياة البرية في لويزيانا على استجابتهم السريعة".

ووفق مسؤولي الحياة البرية، فإن الغزال كان قد أصيب أثناء اصطدامه بمركبة، وذلك قبل فراره ودخوله المستشفى.
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2021-11-17
07:39 | 2021-11-17
06:53 | 2021-11-17
06:30 | 2021-11-17
05:00 | 2021-11-17
04:20 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website