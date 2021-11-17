هذه الأبراج مُنافقة و"بوجهين".. احذروا منها

ان التعامل مع الأشخاص الذين يتسمون بشخصية مزدوجة أو يعبرون عن الرأي ثم نقيضه خلال فترة قصيرة ليس سهلا. ومن هؤلاء بعض من ينتمون إلى هذه الأبراج.

الجوزاء

من الممكن أن يغيّر مولود الجوزاء رأيه في أمر ما بحسب مصالحه وما يخطط له. فهو يتمتع بالقدرة على الإقناع وعلى دفع الآخرين إلى تغيير آرائهم بحسب ما تقضي به حاجاته الخاصة. ولهذا لا مجال لإقامة علاقة صداقة أو تقارب مع بعض مواليد هذا البرج.

الميزان

عندما يعبر مولود الميزان عن رأيه في أمر ما، ليس غريباً أن يطلق تصريحاً يناقض ذلك الرأي بعد مدة وجيزة. فهو يتكيف مع كل الظروف ويرضي كل الآراء والتوجهات. لكن يجب الانتباه في التعامل معه لأنه قد يفشي السر في لحظة غضب وانفعال وبعد عن العقلانية.

السرطان

لا يمكن وصف مولود برج السرطان بالخبيث. لكنه متقلب المزاج. فقد يحبك اليوم ويبتعد عنك غداً. كما يتمتع بموهبة إظهار ما لا يكون عليه فعلاً. وهو أيضاً يتدخل أحياناً في شؤون الآخرين من أجل التحدث عن ذلك أمام أشخاص غيرهم.

الثور

يرغب مولود الثور أن يظهر دائماً بمظهر المتفوق والمميز. ولهذا لا يعبر أبداً عن شعوره بالقلق والانزعاج من أي أمر. فهو يرفض أن يشعر الآخرون بضعفه لأنهم قد يستغلون ذلك برأيه. وهو يتمتع أيضاً بالدبلوماسية التي تساعده على الهرب من المواقف الصعبة والمحرجة.

الدلو

قد يشعر مولود الدلو بالانزعاج من تصرفات بعض الأشخاص وأقوالهم. لكنه لا يظهر ذلك ولا يحاسب ولا يعاتب كي لا يزعج أولئك الأشخاص. ورغم هذا لا ينتظر لوقت طويل قبل أن يعبر في مناسبة مشاعره السلبية تجاههم وخصوصاً أمام خصومهم.

برج القوس

غالباً ما يُرى القوس منافقاً لأنّه ديبلوماسي للغاية، ولا يستطيع جرح مشاعر أيّ شخص عن قصد، وبالإضافة إلى ذلك من السهل عليه التخلّي عن مبادئه عند الحاجة.