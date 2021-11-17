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ابنة الـ 16 تتهم 400 رجل باغتصابها!

Lebanon 24
17-11-2021 | 03:16
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اعتقلت الشرطة الهندية ما لا يقل عن 7 رجال، بعدما زعمت مراهقة تبلغ من العمر 16 عاما تعرضها للاغتصاب من قبل مئات الأشخاص، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

 

وأوضح بيان صادر عن لجنة رعاية الطفل الهندية أن نحو 400 رجل قد اعتادوا اغتصاب تلك الفتاة المشردة التي تقطن في منطقة، بيد، بولاية، بولاية ماهاراشترا.

 

وقالت رئيس اللجنة، أبهاي فيتالراو فانايف، إن هناك عنصري شرطة متورطين في قضية الاغتصاب، مشيرة إلى أن الفتاة كانت تتسول بعض المال في إحدى محطات الحافلات حيث التقت هناك ثلاثة رجال أجبروها على ممارسة البغاء.

 

ولفتت فانايف إلى صعوبة التعرف على عدد رجال الدقيق الذين اغتصبوا تلك الفتاة القاصر، بيد أن الشرطة استطاعت اكتشاف هوية 25 رجلا من الجناة، ليجري اعتقال 7 منهم.

 

وسبق أن حاولت الفتاة تقديم شكوى ضد رجل اتهمته بضربها، لم تأخذ الشرطة قضيتها على محمل الجد، علما أن شبكة "سي إن إن" حاولت الحصول على تفسير من بعض المسؤولين في منطقة، من دون أن تنجح في ذلك.

 

وبعدما نجحت الفتاة في إثبات تعرضها للاغتصاب المتكرر، قالت الشرطة في بيان إن تلك المراهقة كانت قد تزوجت في سن الثالثة عشرة، من رجل يبلغ من العمر 33 عاما اعتاد أن يعتدي عليها جنسيا، فيما كشفت تفاصيل التحقيقات أن والد الضحية قد شارك في اغتصابها، مما دفعها إلى الهرب من المنزل والنوم في محطة الحافلات.

 

واعتبرت الناشطة في مجال حقوق المرأة، يوجيتا بهايان، إن قصة الطفلة التي لم يكشف عنها هوية تعد "أكثر قضية اغتصاب مأساوية في تاريخ البلاد".

 

المصدر: الحرة
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