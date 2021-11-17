أجسام مضيئة ومجهولة في السماء (فيديو)

شهد السياح في منتجع سوتشي الروسي ظاهرة غير عادية تتلألأ في السماء.واستمتع أولا السياح الذين أرادوا الاستجمام على شاطئ البحر الأسود في حي ماتسيستا، التابع للمنتجع برؤية الطائرة الورقية وهي تتمايل في مهب الريح، ثم فاجأتهم صورة غريبة، حيث ظهرت ثلاثة أشياء مجهولة الهوية في السماء الصافية. فسجلوها فورا على شريط فيديو للهواتف المحمولة.وأظهرت المشاهد التي سجلها السائحون أضواء مجهولة الأصل تتلألأ في السماء. وفي الوقت نفسه، لم يتم ترتيب الأشياء بطريقة فوضوية، لكن تم اصطفافها على شكل مثلث مميز، يبدو أنه يحوم في الجو.وأذهلت السياح تلك الظاهرة المدهشة، التي تثير أفكار الأساطير الفضائية وألغاز الفضاء، وقد أثار الفيديو الكثير من الشائعات المختلفة. وقرر الكثيرون أنهم شهدوا تحيات من حضارات خارج كوكب الأرض.

واتصلت مراسلة من صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" بالعلماء المحليين لمعرفة ما إذا تم التقاط صورة جسم غامض في السماء.مع ذلك فإن العلماء يعتقدون أنه لا توجد علاقة بين الظاهرة وعالم الغيب.وقال عالم الفلك في جامعة إقليم كوبان الفدرالية الروسية، الكسندر إيفانوف:" في الحقيقة لا أرى شيئا يثير الدهشة في هذا الفيديو. فغالبا ما تحلق الطائرات تحت مثل هذا الظل حيث لا يمكن رؤية غازات تطلقها من مسافة قريبة، بينما يمكن رصدها على مسافة بعيدة، كما يمكن أن تخلف الطائرات آثارا لغازات العادم، تشبه "ذيلا"، على الرغم من أنه يبدو من الأرض أن تلك الغازات هي نوع من الكرات المتوهجة.جدير بالذكر أن المتخصصين في الأجسام الطائرة المجهولة مقتنعون منذ فترة طويلة بأن منطقة كوبان جذابة للسياح ورجال الأعمال. وفي رأيهم أنه تم اختيار إقليم كراسنودار من قبل "الرجال الخضر الصغار". وتأتي كل عام، صور توضيحية غامضة لما يظهر في حقول المنطقة. لذلك تنظم جمعية البحوث الدولية "Cosmopoisk" رحلة استكشافية لدراسة هذه الرسوم الغامضة. ويوضح خبراء الأجسام المجهولة الطائرة: "أننا لسنا لوحدنا في الكون وأن "أخوة عاقلين" يزوروننا من وقت لآخر. لكنهم لم يتمكنوا إلى حد الآن من ترك شيء من حضاراتهم على كوكبنا".