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زفاف يتحوّل إلى مأتم... العروس توفيت بعد ساعات من الحفل!

Lebanon 24
17-11-2021 | 07:39
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تحول زفاف إلى مأتم في محافظة المنيا إحدى محافظات صعيد مصر، بعد أن توفيت العروس بعد ساعات من انتهاء فرحها إثر تعرضها لأزمة قلبية.

في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمحافظة المنيا بلاغاً يفيد بوفاة سيدة داخل منزلها بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وانتقلت قواتها إلى مكان الواقعة، لتجد شابة تبلغ من العمر 20 عاماً متوفاة إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة بعد زفافها بساعات قليلة.

وأثناء التحقيقات، أكد والد العروس أن ابنته لم تكن تعاني من أي أمراض مزمنة أو أي نوع من الأمراض الأخرى، التي يمكن أن تسبب لها أزمات، وأنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي قبل الزفاف.

وأوضح أنها كانت سعيدة بزفافها ولم يظهر عليها أي شكل من أشكال الضيق أو التعب المقلق.
المصدر: العربية
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