مريض ينتحل صفة طبيب و"يقدم تشخيصًا للمرضى"

شهدت مستشفيات البشير في الأردن، حادثة غريبة من نوعها، حيث قام أحد المرضى فيها بانتحال صفة طبيب وتجوّل بين المرضى والكشف عليهم.

وعن تفاصيل هذه الواقعة، أوضح مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، لصحيفة "الغد" قائلًا: "المريض المذكور كان يراجع العيادات الخارجية خلال الفترة الماضية، وقبل يومين ارتدى الزي الخاص بالأطباء ووضع السماعات على كتفيه وبدأ يتجول بين الأقسام للكشف على المرضى وتقييم حالتهم الصحية".وأشار مدير المستشفيات إلى أن "الشخص المذكور قدم تشخيصا مبدئيا للمرضى، وقال لبعض مرافقي المرضى إن مريضهم بوضع صحي سيئ وسيفارق الحياة بعد يومين، وقال لبعضهم الآخر إن حالة المريض الصحية لا تستدعي بقاءه في المستشفى وأن عليه الذهاب إلى المنزل".في حين شدد علي العبداللات على أن المريض المذكور (منتحل شخصية الطبيب)، "لم يقم بصرف أي أنواع من الأدوية أو إعطائها للمرضى".ولفت إلى أن "الأطباء في المستشفى شكوا في الشخص، الأمر الذي دعاهم إلى تبليغ الأجهزة الأمنية، التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه وأحالته إلى التحقيق".