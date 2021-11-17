منوعات

خاطرت بحياتها ودخلت إلى عرين الأسد لتعترف بحبها له بطريقة غريبة... (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2021 | 12:59
A-
A+
Doc-P-887351-637727762591643590.jpg
Doc-P-887351-637727762591643590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدمت امرأة على تخطي السياج والدخول إلى عرين الأسد، لتعترف بحبها له، وقامت بنثر الأموال بالقرب منه.

وقع الأمر في حديقة حيوان برونكس في مدينة نيويورك الأميركية، حيث يظهر الفيديو امرأة ترتدي ثوبًا أحمر حاملة باقة من الورود في يديها وتقول للأسد "أنا أحبك، لقد عدت من أجلك". ثم بدأت في نثر المال في الهواء.

وعلقت إدراة حديقة الحيوان على الحادثة قائلة إن "الحادث استمر لمدة دقيقتين فقط واختفت المرأة عندما وصل الموظفون إلى مكان".
 
 
 
واتضح أن هذه هي المرة الثانية خلال العامين الماضيين التي يزعج فيها الزوار الأسود. ففي عام 2019، شهدت الحديقة حادثة مشابهة عندما اقتربت فتاة من الأسد وقامت بالتحدث معه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-11-17
14:13 | 2021-11-17
14:00 | 2021-11-17
13:09 | 2021-11-17
12:50 | 2021-11-17
12:42 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website