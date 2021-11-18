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منوعات
"طليقته انتقمت منه".. السجن 15 سنة لـ3 متهمين بخطف وهتك عرض موظف!
Lebanon 24
18-11-2021
|
00:50
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي على عامر رئيس المحكمة بمعافبة ٣ متهمين بينهم سيدة بالسجن ١٥ سنة لاتهامهم بخطف وتعذيب موظف وهتك عرضه وارغامه على توقيع إصالات أمانة.
صدر القرار بعضوية المستشارين إبراهيم محمد امين ومصطفي محمد عبداللطيف وأحمد محمد عزت غريب .
الواقعة كما سطرتها أوراق القضية التي حملت رقم 20349 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، بدأت بتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة ،يفيد تلقيه بلاغا من المجنى عليه (إ.ا.ص) موظف، يتهم فيه طليقته واثنين آخرين بخطفه والتعدي عليها وسرقته وارغامه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره بأوضاع مخلة.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة بأن المتهمة «س ح.م» ربة منزل قامت بإستدراج طليقها المجني عليه إلى محل سكنها بحجة مناقشة معه بعض الأمور. وعندما توجه إلى مسكنها وبمجرد وصوله فؤجي بكلا من المتهمين «ع.ف.ف» مزارع و«ك.م.م» تباع بالتعدي عليه وتقييده بحبل ثم أرغموه على ركوب سيارة معهم ونقلوه إلى مكان نائي وهتكوا عرضه وجردوه من ملابسه وقاما بتصويره وأرغماه على توقيع إيصالات أمانة وقاما بالتعدى عليه لسلاح ابيض وسرقوا متعلقاته الشخصية.ثم هدداه في حالى الابلاغ بنشر الفيديوهات التي تم تصويرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وألقى القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر:المصري اليوم
المصدر: المصري اليوم
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