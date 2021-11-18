أصحاب هذه الأبراج لا يهمهم الانتقادات وآراء الآخرين!

صنف خبراء الفلك أصحاب هذه الأبراج بأنهم يتقبلون ذاتهم ويقدرونها، ولا يكترثون للانتقادات.

من هم أصحاب هذه الأبراج؟

الثور

يتميز مولود برج الثور بالرضا عن نفسه وسماته الخاصة، كما أنّه لا يقلل من ذاته، ولا يكترث لآراء الآخرين ولا يتردد في الظهور بأحلى طلة.

الجوزاء

مولود هذا البرج يعرف كيفية إسكات ذلك الصوت السلبي الداخلي، واستبداله بآخر إيجابي وكلمات مشجعة، الأمر الذي يطغى أيضًا على مظهره الخارجي.

الأسد

الإيجابية الجسدية عنصر أساس من شخصية صاحب برج الأسد، وهذا ما يساعده في تعزيز ثقته بنفسه واحترامه لذاته، كما أنّه يدرك أنَّ جماله الحقيقي لا يحدده شكله أو حجمه.

القوس

صاحب برج القوس يقدر الإيجابية، فهو دائمًا ما يحيط نفسه بأشخاص إيجابيين ويتجنب أولئك السلبيين الذين يحاولون إحباطه أو انتقاده، ورغم أنَّ صاحب هذا البرج يحب أن تتم الأمور على أكمل وجه، إلا أنّه لا يبحث عن الكمال ويعمل دائمًا على تقبل ذاته.

الدلو

لا يقلق مولود هذا البرج من السعرات الحرارية أو وجود عيوب في جسده ونظرات الآخرين الانتقادية، وبدلًا من ذلك، يركز على قضاء وقته في مساعدة الآخرين وترك بصمة لا تُمحى في العالم.