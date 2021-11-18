لكي يشعروا بالسعادة... ما هي المدة المثالية للعناق بين البشر؟

توصلت دراسة حديثة إلى أن مدة العناق المثالي تستغرق ما بين خمس إلى 10 ثوانٍ، حيث نظر علماء النفس في لندن إلى مقدار المتعة التي حصل عليها المتطوعون أثناء إجراء الدراسة، ووجدوا أن العناق الأطول، الذي يتراوح ما بين خمس إلى عشر ثوانٍ، كان أكثر متعة من العناق القصير جدًا كما لم يبدو أن وضع الذراع كان مهمًا، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه يجب توخى الحذر لتجنب العناق الوجيز، على الرغم من أن الباحثين لا يعرفوا بالضبط متى يصبح العناق طويلًا ومربكًا.تأثير العناق على الحالة النفسيةأكد باحثون في قسم علم النفس، بجولدسميث بجامعة لندن، خلال دراستهم أن المعانقة هي أحد أكثر أنواع اللمسات العاطفية شيوعًا في الحياة اليومية، ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن العوامل التي تؤثر على سلوك المعانق، وما إذا كان يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مدة العناق يمكن أن تؤثر على تجربة العناق أيضاً، وصنف العناق لمدة ثانية واحدة على أنه أقل متعة من العناق الذي مدته خمس ثوانٍ و10 ثوانٍ.وقال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد متى يصبح العناق "طويلًا جدًا''، على الرغم من أن هناك دراسة أجريت عام 2019 على الروبوتات أشارت إلى أن المعانقة لفترة طويلة جدًا قد تترك انطباعًا جيدًا.