البيت الخامس في الأبراج.. ماذا يعني؟

كل بيت فلكي يتشابه مع أحد الأبراج، وتمثل البيوت الفلكية جانب محدد من الحياة، وتصف جانب معين في حياة الشخص، وتشير إلى الكيفية التي يتعامل بها الشخص سواء كان ذلك في تفاعله مع الناس، أو عمله أو مع من يحب، كما تستند حسابات البيوت الفلكية على وقت الميلاد بالظبط.

تعرفوا إلى البيت الخامس في الأبراج وعلى مهمته وماذا يخدم أو يقدم لك، لتشكيل الشخصية.

يتم الإستدلال على البيوت الفلكية بعد معرفة ساعة الولادة، فهي التي تحدد طالع الشخص، أي البرج الذي تواجد في الأفق ساعة الولادة، وهو يشكل بحد ذاته البيت الاول في الخارطة، ومنه يتم تقسيم باقي البيوت؛ مثلا لنفرض أنَ شخصا ولد بتاريخ 11/1/1981 الساعة السادسة والنصف حتى السابعة صباحا، في مثل هذه الحالة، يكون برجه الجدي وطالعه الجدي أيضاً، بالتالي البيت الأول يقع لديه في الجدي، والثاني في البرج الذي يليه أي الدلو، والثالث في الحوت، وهكذا حسب ترتيب الأبراج.

يحكم البيت الخامس في الابراج برج الأسد، كما أنّ الشمس هي الحاكم الكوكبي. هذا البيت مسؤول عن اللذة والحب والتسلية؛ كل واحدة من تلك الدقائق السماوية الصغيرة والأشياء والأحداث التي تجعل عالم المرء مليئاً بالسعادة. إنه منزل أساسي إلى حد ما للواقع العادي.

يشير البيت الخامس في الأبراج للأشياء الجيدة التي كسبناها من حياة ماضية. وهو من احد البيوت القوية، بيت الحب والعشق والعلاقات والرومانسية، التسلية والمرح، الرغبة والعلاقات العاطفية، التعبير عن الذات.

البيت الخامس في الابراج هو المكان الذي تنطلق فيه إلى المشهد، في مجدك الكامل. إنه الإزهار الطبيعي لشخصيتك، وفي أكثر صورها تركيزاً. في البيت الخامس، تتضمن الاختبارات العظيمة على تمثيل الطبيعة العميقة للفرد من حيث نقاء الدافع واستخدام الوسائل المتاحة لإطلاق طاقات الفرد.

البيت الخامس في الابراج هو عالم ترك بصمتك الإبداعية، بطريقة ما يمكنك القيام به فقط. يوضح هذا البيت كيف تعبر عن سعادتك بالحياة بطريقة خارجية. يشير أحياناً إلى أنّ الحماس الطبيعي يتم سحقه أو توجيهه بطريقة منضبطة. يشير البيت الخامس القوي أيضاً إلى القيادة وصفات تحمل الملكية واحترام الذات والثقة العامة.

يُمثل البيت الخامس في الابراج التمتع التلقائي بالحياة، فهو عالم الطفل الأبدي في الداخل. يعرض هذا المنزل أنواع الألعاب والرياضات التي نختارها، وما نقوم به. إنه بيت المتعة، من الحفلات، إلى الرحلات، إلى المسيرات واحتفالات الأعياد. إنه أيضاً بيت الإبداع.

يدور البيت الخامس في الابراج حول شغفك وما يثيرها. ترشد الكواكب هنا كيف تعبر عن نفسك من خلال الفن والأداء وحياتك الاجتماعية الرومانسية. يتم تلوين علاقات الحب والرومانسية من قبل البيت الخامس، لكن الزواج هو مقاطعة البيت السابع. تظل الشرارات المتطايرة والاحترام المتبادل والاحتفالات المشتركة في علاقة مشتعلة من خلال نكهة البيت الخامس.