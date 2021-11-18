خطفت زوجها السابق بمساعدة شخصين وهتكوا عرضه!

قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، بالسجن 15 عاما لشخصين، وربة منزل، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بخطف وتعذيب وهتك عرض موظف.وتعود أحداث القضية رقم 20349 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى قسم الشرطة بلاغا من "أ.أ.ص" يفيد بقيام طليقته واثنين آخرين بخطفه والتعدي عليه وسرقته وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وتصوير فيديوهات خادشة له.وأكدت التحريات استراج المتهمة الثالثة "س.ح.م" ربة منزل، لطليقها المجني عليه "موظف" إلى محل سكنها بدعوى الحديث معه في بعض الأمور كونها طليقته، إلا أنه فوجئ عقب وصوله بكل من المتهمين " ع.ف.ف" مزارع، و"ك.م.م" تباع، بالتعدي عليه وتقييده بحبل ووضعه داخل سيارة والتوجه به إلى مكان نائي.وكشف التحريات قيام المتهمين بهتك عرض المجني عليه بعد بتجريده من ملابسه بالكامل، ومحاولة وضع عصا خشبية داخل منطقة حساسة وتصوير الواقعة بالفيديو.ووفقا للتحقيقات، تعدى المتهمون على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" وسرقوا هاتفه المحمول وحافظة نقوده وكارت فيزا وساعة يد وأرغموه على توقيع إيصالات أمانة وشيكات، وهددوه بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة الإبلاغ.وألقي القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.