هذه الأبراج تلاحقها الدراما والمشاكل أينما حلت.. هل أنت من بينها؟

في حياة كل واحد منا شخص أو مجموعة من الاشخاص الذين تلاحقهم المشاكل والدراما بشكل دائم. فبغض النظر عما يقومون به فإن المشاكل تبدو وكأنها ظلهم. الامر قد يرتبط بشخصياتهم الدرامية أو بواقع انهم يحبون المشاكل أو لانهم يعرفون كيف يتعاملون معها وبالتالي تتراكم الامور وتنفجر بشكل متكرر بين حين وآخر. هذه الأبراج تلاحقها الدراما والمشاكل أينما حلت وينقل موقع "الجميلة" من هي هذه الابراج.الثورمن الناحية النظرية، الإرادة القوية أمر إيجابي ولكن من الناحية العملية هي عناد. ومع الثور العناد أسطوري. الثور يعرف ما هو عليه وما يريد أن يكون عليه في المستقبل ولكنه في الوقت عينه لا يمانع الإرتقاء على حساب الاخرين والدوس عليهم.المقاربة هذه تعني الأعداء.. وبأعداد كبيرة. وبما انه برج عنيد جداً ولا يمكنه رؤية أبعد من أنفه فإن الدراما في حياته لا نهاية لها، والمشاكل تنتظره عن كل زاوية. فهو لم يوفر احد، ولم يترك مجالاً لا لصداقة ولا لحلفاء.العقربالعقرب برج يمكنه إثارة حفيظة أي شخص كان. هو أصلاً يجد صعوبة بالغة في تكوين الصداقات او التواصل بصدق مع اي شخص كان لانه وبكل بساطة لا يثق باحد. وبما انه غامض ويعشق الانتقام ويملك شخصية غريبة مشككة فان الاخرين يقررون بانه لا يمكن الوثوق به. لائحة اعداء العقرب طويلة جداً، فهو لا يتردد قبل توجيه الصفعات يمينا وشمالاً وبالتالي غالبية من يحيطون به ينتظرون الفرصة لرد الصفعة.الجوزاءالجوزاء ورغم كونه من الابراج المرحة ولكن إزدواجية شخصيته تجعله ملك الدراما والمشاكل. هو برج يمل بسرعة وبالتالي لا يمانع التخلي عن كل شيء والمضي قدماً تاركاً خلفه مجموعة من الاشخاص المجروحة أو المتضررة.وحتى ولو قرر الجوزاء البقاء فالدراما والمشاكل موجودة عند كل زاوية، فهو يتعامل مع الجميع بوجهين وبالتالي المشاكل جزء يومي من حياته.الميزانرغم ان الميزان ينشد التوازن في كل شيء ويبدو وكأن حياته خالية من المشاكل ولكن الواقع مختلف كلياً. الميزان مهووس بكل ما هو مثالي وجميل في الحياة، ويريد القصص الخرافية التي لا شيء فيها سوى السعادة وعليه فان خيبات الامل حاضرة وموجودة طوال الوقت في حياته. الدراما لا حدود لها في حياته، صحيح انه يتفادى المواجهات والمشاكل وبالتالي قد يجعلها في حدها الادنى ولكن معدل الدراما مرتفع جداً.الدلو 20الدلو برج يسير في الحياة وفق إيقاعه الخاص ولذلك فهو ما ينفك يتورط في المشاكل ولا يلاحظ ذلك الا بعد فوات الآوان. بما انه عقله فوق السحاب وفي عالمه الخاص فهو يميل الى إهانة الاخرين بسهولة لا تذكر، ومشكلته هي انه لا ينتبه الى ذلك. ان سألتم اي شخص ينتمي الى برج الدلو فسيقول لكم بان حياته خالية من المشاكل، رغم ان المشاكل تحيط به من كل حدب وصوب.