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ممرضة أميركية تبين أنها مواطن نيجيري!

Lebanon 24
18-11-2021 | 13:49
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كشفت سلطات الأمن الروسية ملابسات جريمة احتيال ظهر بطلها في زي مواطنة أميركية سافرت إلى سوريا للعمل كممرضة، ومن هنا بدأت حبائل الخداع.

وبصورة مفاجأة تلقى سكان في ضواحي موسكو طلبات للمساعدة من "هذه الممرضة الأميركية" لأنها لم تستطع أن تخرج من هناك مقتنياتها الثمينة.

وتبين فيما بعد أن "الممرضة الأمريكية"، هي مواطن من نيجيريا، وقد نجح في الحصول على 1500 دولار من أحد سكان ضواحي موسكو، إلا أنه وقع في قبضة رجال الأمن في النهاية، وفتحت قضية جنائية له.
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