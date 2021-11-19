اكثر الابراج جمالاً... هل برجك من بينها؟

تتميّز بعض الأبراج بصفات معيّنة تجعلها تتمتع بجمال خارجي لافت، يميّزها عن باقي الأبراج في مظهرها الخارجي. فمن هي أكثر الأبراج الفلكية جمالاً؟

الدلو: مولود برج الدلو يتمتّع بثقة عالية بالنفس، ما ينعكس على مظهره الخارجي جمالاً وقوّة ويجعله في المرتبة الأولى بين الأبراج الأكثر جمالاً. يتميّز بملامح جميلة تميّزه عن غيره من الأبراج. كما أن مولود هذا البرج يتصرّف على طبيعته ما يمنحه جاذبية كبيرة.الميزان: يهتمّ مولود برج الميزان بالجمال كثيراً، ويمكن أن يقوم بالمستحيل للحفاظ عليه ما قد يدفع مولود هذا البرج الى الخضوع لعمليات تجميلية. لكن الأمر لا ينحصر فقط على الشكل، فشخصيته تجعله محطّ اهتمام من حوله.العذراء: يهتم مولود برج العذراء بأناقته كثيراً ويحرص على الظهور بشكل مرتب وجميل طوال الوقت. ملامحه البريئة تنعكس جمالاً وجاذبيه على شكله الخارجي، ما يجذب الأنظار اليه.الجوزاء: الشكل الخارجي مهمّ كثيراً لمولود برج الجوزاء، يهتمّ دائماً بمظهره الخارجيّ ويحرص على إبراز جمال ملامحه. لكن جمال مولود برج الجوزاء يختلف عن باقي الأبراج، فهو مميّز وفريد من نوعه.الثور: يتمتع مولود برج الثور بجاذبية كبيرة، تضعه على لائحة الأبراج الأكثر جمالاً. يتميّز بإطلالاته الراقية، حتى الغرور الذي يتمتع به قد يراه البعض عنصراً جاذباً. كما أن مولود برج الثور هو من أكثر الأبراج حباً للرقيّ والفخامة، ما ينعكس على مظهره الخارجي.