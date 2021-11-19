22
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
اكثر الابراج جمالاً... هل برجك من بينها؟
Lebanon 24
19-11-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتميّز بعض الأبراج بصفات معيّنة تجعلها تتمتع بجمال خارجي لافت، يميّزها عن باقي الأبراج في مظهرها الخارجي. فمن هي أكثر الأبراج الفلكية جمالاً؟
الدلو: مولود برج الدلو يتمتّع بثقة عالية بالنفس، ما ينعكس على مظهره الخارجي جمالاً وقوّة ويجعله في المرتبة الأولى بين الأبراج الأكثر جمالاً. يتميّز بملامح جميلة تميّزه عن غيره من الأبراج. كما أن مولود هذا البرج يتصرّف على طبيعته ما يمنحه جاذبية كبيرة.
الميزان: يهتمّ مولود برج الميزان بالجمال كثيراً، ويمكن أن يقوم بالمستحيل للحفاظ عليه ما قد يدفع مولود هذا البرج الى الخضوع لعمليات تجميلية. لكن الأمر لا ينحصر فقط على الشكل، فشخصيته تجعله محطّ اهتمام من حوله.
العذراء: يهتم مولود برج العذراء بأناقته كثيراً ويحرص على الظهور بشكل مرتب وجميل طوال الوقت. ملامحه البريئة تنعكس جمالاً وجاذبيه على شكله الخارجي، ما يجذب الأنظار اليه.
الجوزاء: الشكل الخارجي مهمّ كثيراً لمولود برج الجوزاء، يهتمّ دائماً بمظهره الخارجيّ ويحرص على إبراز جمال ملامحه. لكن جمال مولود برج الجوزاء يختلف عن باقي الأبراج، فهو مميّز وفريد من نوعه.
الثور: يتمتع مولود برج الثور بجاذبية كبيرة، تضعه على لائحة الأبراج الأكثر جمالاً. يتميّز بإطلالاته الراقية، حتى الغرور الذي يتمتع به قد يراه البعض عنصراً جاذباً. كما أن مولود برج الثور هو من أكثر الأبراج حباً للرقيّ والفخامة، ما ينعكس على مظهره الخارجي.
المصدر: هي
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج تلاحقها الدراما والمشاكل أينما حلت.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تلاحقها الدراما والمشاكل أينما حلت.. هل أنت من بينها؟
08:40 | 2021-11-18
18/11/2021 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى ملك جمال لبنان لعام 2021.. شارك في مسلسل "الهيبة"! (صور)
Lebanon 24
تعرفوا إلى ملك جمال لبنان لعام 2021.. شارك في مسلسل "الهيبة"! (صور)
03:00 | 2021-11-18
18/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لـ"الشتوة الأولى".. عواصف وأمطار وثلوج اعتباراً من هذا التاريخ
Lebanon 24
استعدوا لـ"الشتوة الأولى".. عواصف وأمطار وثلوج اعتباراً من هذا التاريخ
03:43 | 2021-11-18
18/11/2021 03:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع الخاص...هذا هو رسم بدل النقل اليومي!
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع الخاص...هذا هو رسم بدل النقل اليومي!
04:58 | 2021-11-18
18/11/2021 04:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنانة شابة بشكل مفاجىء... وزاهي وهبي يكشف: قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت
Lebanon 24
وفاة فنانة شابة بشكل مفاجىء... وزاهي وهبي يكشف: قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت
06:30 | 2021-11-18
18/11/2021 06:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2021-11-19
عطلة تحولت لكابوس.. اكتشفا المفاجأة داخل سيارة أجرة!
01:44 | 2021-11-19
لا للنوم... أفكار لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والاستمتاع بكل لحظة
23:28 | 2021-11-18
فتاة تقتحم سربا من الأسماك.. وهذا ما حصل (فيديو)
23:00 | 2021-11-18
برجك اليوم
16:00 | 2021-11-18
توقيف أب وجدة طفل بعد أن عثر عليه مكبلًا بالسلاسل!
14:27 | 2021-11-18
قتل زوجته واغتصب ابنتها...وعقوبته الإعدام بهذه الطريقة
فيديو
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
14:00 | 2021-11-18
19/11/2021 09:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)
Lebanon 24
بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)
09:30 | 2021-11-18
19/11/2021 09:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات "كورونا" ستنخفض عن "الإنفلونزا" بشرط واحد... هذا ما كشفه بيل غيتس (فيديو)
Lebanon 24
إصابات "كورونا" ستنخفض عن "الإنفلونزا" بشرط واحد... هذا ما كشفه بيل غيتس (فيديو)
06:00 | 2021-11-18
19/11/2021 09:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact