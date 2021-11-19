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من هي الابراج التي ستتزوج في العام 2022؟

Lebanon 24
19-11-2021 | 03:16
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يُعد هذا العام عاماً مليئاً بالحب والرومانسية، لدرجة أنّ 8 من الأبراج المحظوظة على ما يبدو سترتبط! حفلات الزفاف أحداث جميلة وتجارب لا تُنسى تميزنا مدى الحياة، ولكن لسنا جميعاً محظوظين بما يكفي لخوضها. فمن هي الابراج التي ستتزوج في العام الجديد؟

برج الحمل
تدفعك تأثيرات الفلك إلى الاتحاد مع شريك حياتك، إذا لم يكن ذلك قد حصل بالفعل. تبدو أشهر الصيف واعدة جداً بالنسبة لك!

برج الجوزاء
يحبذ علم الفلك اتحاد القلوب، لذلك قد يكون حفل الزفاف بالنسبة لك في نهاية يونيو، في يوليو، أغسطس، أكتوبر، ونوفمبر ...

برج العذراء
يا لها من سنة جميلة لعلاقاتك! يشجعك الفلك على الزواج أو بدء حياة جديدة وربما تكوين أسرة في مايو.

برج الميزان
يزدهر حبك من أبريل إلى أغسطس، وتحوم أفكار بارتباط في مايو وأغسطس. خاتم في إصبعك بالتأكيد في الأفق.
 
برج العقرب
هناك أحاديث عن حفل زفاف لك في مايو ويونيو، وعلى أي حال، فإن سعادتك تظهر في اول الصيف!

برج القوس
قد يجلب لك الصيف فرصاً لمقابلة شخص مميز، وقد يرغب من هم في علاقات مستقرة في نقل العلاقة إلى المستوى التالي.

برج الجدي
طلبه ليدك بالتأكيد امر قريب، وقد تخطر ببالك فكرة شهر عسل ثانٍ في ديسمبر.

برج الحوت
يحتفل الفلك بك في الربيع، مما قد يقودك إلى امضاء عقد زواجك في مايو.
المصدر: الجميلة
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