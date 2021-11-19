من هي الابراج التي ستتزوج في العام 2022؟

يُعد هذا العام عاماً مليئاً بالحب والرومانسية، لدرجة أنّ 8 من الأبراج المحظوظة على ما يبدو سترتبط! حفلات الزفاف أحداث جميلة وتجارب لا تُنسى تميزنا مدى الحياة، ولكن لسنا جميعاً محظوظين بما يكفي لخوضها. فمن هي الابراج التي ستتزوج في العام الجديد؟برج الحملتدفعك تأثيرات الفلك إلى الاتحاد مع شريك حياتك، إذا لم يكن ذلك قد حصل بالفعل. تبدو أشهر الصيف واعدة جداً بالنسبة لك!برج الجوزاءيحبذ علم الفلك اتحاد القلوب، لذلك قد يكون حفل الزفاف بالنسبة لك في نهاية يونيو، في يوليو، أغسطس، أكتوبر، ونوفمبر ...برج العذراءيا لها من سنة جميلة لعلاقاتك! يشجعك الفلك على الزواج أو بدء حياة جديدة وربما تكوين أسرة في مايو.برج الميزانيزدهر حبك من أبريل إلى أغسطس، وتحوم أفكار بارتباط في مايو وأغسطس. خاتم في إصبعك بالتأكيد في الأفق.برج العقربهناك أحاديث عن حفل زفاف لك في مايو ويونيو، وعلى أي حال، فإن سعادتك تظهر في اول الصيف!برج القوسقد يجلب لك الصيف فرصاً لمقابلة شخص مميز، وقد يرغب من هم في علاقات مستقرة في نقل العلاقة إلى المستوى التالي.برج الجديطلبه ليدك بالتأكيد امر قريب، وقد تخطر ببالك فكرة شهر عسل ثانٍ في ديسمبر.برج الحوتيحتفل الفلك بك في الربيع، مما قد يقودك إلى امضاء عقد زواجك في مايو.