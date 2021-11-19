منوعات

نجا بأعجوبة من "فخ الهاتف"...وهذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2021 | 03:29
A-
A+
Doc-P-887915-637729153015595815.jpg
Doc-P-887915-637729153015595815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصدت كاميرا مراقبة في متجر للهواتف لحظة انفجار بطارية هاتف كادت أن تهدد حياة أحد العاملين في المتجر.


ووقعت الحادثة في الـ 5 من تشرين الثاني  الجاري، في ثاي نغوين، شمالي فيتنام، لكن الفيديو انتشر في الأيام الأخيرة.

وكان الموظف في المتجر يصلح هاتفا، وفي الأثناء انفجرت البطارية مطلقة ألسنة من اللهب.
https://www.youtube.com/watch?v=YSXfXNEaz80
 
ولحسن الحظ، لم يصب الموظف بأذى في هذا الحادث.

وانهالت التعليقات على انفجار البطارية، فالبعض تساءل عما لو حدث ذلك بينما كان الهاتف في جيب مالك الهاتف.

وأعاد هذا الأمر إلى أذهان كثيرين الانفجارات التي حدثت مرارا في السابق لهواتف سامسونغ، مما أدى إلى معنها من الاستخدام على متن الطائرات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:44 | 2021-11-19
08:00 | 2021-11-19
05:00 | 2021-11-19
03:16 | 2021-11-19
02:00 | 2021-11-19
01:44 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website