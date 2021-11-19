توأم خماسي... والصحة ممتازة

شهدت كوريا الجنوبية حالة إنجاب توائم نادرة، حيث ولد خمسة في حادثة هي الأولى في البلاد منذ 34 عاما.وأفاد مستشفى جامعة سيئول الوطنية يوم الجمعة بـأن السيدة الكورية الجنوبية "سيو هيه جونغ" أنجبت التوأم الخماسي مساء يوم الخميس.وكانت السيدة "سيو" قد دخلت المستشفى يوم 13 نوفمبر، وأنجبت في عملية قيصرية، خمسة توائم، 4 إناث وذكر.وقاد الأستاذ في قسم النساء والتوليد "جون جونغ غوان" طاقما طبيا أجرى عملية الولادة القيصرية شارك فيها أكثر من 30 متخصصا.ويعمل الزوج "كيم جين سو" والزوجة "سيو" في الجيش ويحملان رتبة نقيب، ونجحا في إجراء عملية تلقيح اصطناعي بعد محاولات للحمل الطبيعي خلال سنتين ونصف السنة.وأفيد بأن السيدة "سيو" حملت في البداية بستة توائم، إلا أنها أجهضت طفلا واحدا بشكل طبيعي، وأنجبت التوائم الخمسة.(Rt)