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شرطي يطلب من رجل أن يأكل فطيرة وهو يرتدي الكمامة (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2021 | 16:00
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اقترب ضابط إنفاذ القانون من الرجل بينما كان يأكل فطيرة، وبدأ يقول إنه لا يُسمح للمرء أن يكون دون كمامة في محطة قطارات في تشرنيغوف في أوكرانيا.
أفاد مراسل UNIAN، أنه وفقًا للفيديو الذي تم نشره، اقترب أحد رجال الدورية من الرجل الذي كان يأكل فطيرة وأخذ يطالبه بارتداء الكمامة لأنه في مكان عام.
طلب الرجل في البداية من الشرطي أن يقدم نفسه، ثم أشار إلى أنه ليس شخصًا مخولًا. وأوضح رجل الدورية أن الزائر يرتكب مخالفة إدارية - في مكان عام دون ارتداء معدات الحماية الشخصية - كمامة.
 
www.youtu.be/dsmgjHFNYoU
 
أجاب الرجل أنه لن يُظهر وثائقه.
قال الرجل للشرطي: "لا أستطيع أن آكل وأنا مرتدي كمامة. ما هو القانون الذي يمنع ذلك؟".
وانتهى الحديث بتحذير من الشرطي ومغادرته
المصدر: سبوتنيك
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