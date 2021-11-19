فعل متهور...حرقت 2900 يورو لتعقيمها ثم توسلت إلى البنك لاستبدالها

حرقت امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا، 2900 يورو (3300 دولار أميركي) عن غير قصد، حيث كانت تريد تعقيم النقود، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.وحسب موقع "middleeast.in-24"، إن السيدة وهي تعمل في التسويق العقاري، أرسلت للبنك رسالة تتوسل له بتبديل النقود المحترقة بأخرى جديدة.وأضافت السيدة في الرسالة أنها وضعت النقود في وعاء به مادة مبيضة ثم أدخلته الميكروويف.

وأوضحت أنها كانت تهدف لتعقيم الأموال التي تسلمتها من أيدي المستأجرين لديها من خلال هذا الإجراء.وتابعت: "أشعر بالذنب الشديد لأن هذا ليس مالي وأنا مواطنة شريفة، لم أدمر المال أبدًا، وقد أرسلت لكم أكثر من 70 ورقة نقدية".ووفقًا للموقع، قام البنك بفحص الأوراق النقدية وتأكد أنها أموالًا حقيقية بالفعل، ليقرر تبديل النقود المحترقة وإعادة نقود سليمة إلى السيدة.وتعليقا على الواقعة، قال خبراء طبيون، إن احتمال الإصابة بفيروس كورونا من الأوراق النقدية أو العملات المعدنية منخفض للغاية.