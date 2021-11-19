منوعات

من دون خوف أو ذعر اقتحمت عرين أسد... وهذا ما أقدمت عليه (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2021 | 23:31
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت سيدة أميركية الجدل في حديقة برونكس في ولاية نيويورك، بمقطع فيديو لها وهي ترقص أمام عرين أسد وترميه بالورود والمال.
 
وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن السيدة اقتحمت عرين أسد بكل جرأة وشجاعة وكأنها تقتحم بيتا لحيوانات أليفة وأن الأسد لم يهاجمها. 

وذكرت أن وجود السيدة في عرين الأسود استمر دقيقتين من دون خوف أو ذعر، بل حاولت رميه بالورود والمال تعبيرا عن حبها له وأنها لم تكن تخاف من تواجدها في العرين. 

المصدر: روسيا اليوم

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:31 | 2021-11-20
02:00 | 2021-11-20
01:10 | 2021-11-20
00:00 | 2021-11-20
23:00 | 2021-11-19
16:00 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website