من دون خوف أو ذعر اقتحمت عرين أسد... وهذا ما أقدمت عليه (فيديو)

أثارت سيدة أميركية الجدل في حديقة برونكس في ولاية نيويورك، بمقطع فيديو لها وهي ترقص أمام عرين أسد وترميه بالورود والمال.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن السيدة اقتحمت عرين أسد بكل جرأة وشجاعة وكأنها تقتحم بيتا لحيوانات أليفة وأن الأسد لم يهاجمها.وذكرت أن وجود السيدة في عرين الأسود استمر دقيقتين من دون خوف أو ذعر، بل حاولت رميه بالورود والمال تعبيرا عن حبها له وأنها لم تكن تخاف من تواجدها في العرين.