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أبراج تقع بالحب من أول نظرة... من هي؟

Lebanon 24
20-11-2021 | 00:00
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الوقوع في الحب من التجارب التي تختلف من شخص لآخر، فقد يحتاج البعض إلى فترة طويلة من التعامل مع الطرف الآخر حتى يقع فى حبه، وقد يشعر البعض بصعوبة التأكيد على أن ما يشعر به هو حب حقيقي، وقد يقع البعض في الحب من أول نظرة، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون إلى بعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia.indiatimes".
برج السرطان
يعرف عن مولود برج السرطان أنه من الأشخاص الذين يحبون أفراد عائلتها، ويخلصون لهم، كما يحلمون بتكوين أسرة سعيدة ومتفاهمة، لذلك فهم دائماً يبحثون عن الحب، حتى أنه يستطيع أن يقنع نفسه في وقت قصير بالطرف الآخر ليقع في حبه من أول نظرة حتى يبدأ معه قصة الحب التي يحلم بها.

برج الحوت
يعتبر برج الحوت من الأبراج الحالمة، التي تفضل العيش في الخيال لفترة من الوقت، كما أنه يرى دائماً الجانب الخير في الآخرين ولا يرى أي عيب فيهم، ولأنه بطبعه رومانسي، فمن السهل أن يقع في الحب من النظرة الأولى.

برج العقرب
عندما يثير أى شخص اهتمام ومشاعر برج العقرب، فإنه على الفور يأخذ خطوات جدية للتقرب منه وبدء علاقة عاطفية معه، كما أن طبيعة العقرب العاطفية تجعله حبيبا مثاليا لا يقاوم.

برج الحمل
يُعرف عن مولود برج الحمل اندفاعه وعنده، لذا فهو عندما يرى فرصة للوقوع فى الحب فإنه يندفع إليها دون تردد، كما أن عفويته وتسرعه يجعلاه يمضي قدماً في الوقوع في الحب وبدء علاقة عاطفية جديدة.
المصدر: اليوم السابع
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