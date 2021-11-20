20
o
بيروت
25
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أبراج تقع بالحب من أول نظرة... من هي؟
Lebanon 24
20-11-2021
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الوقوع في الحب من التجارب التي تختلف من شخص لآخر، فقد يحتاج البعض إلى فترة طويلة من التعامل مع الطرف الآخر حتى يقع فى حبه، وقد يشعر البعض بصعوبة التأكيد على أن ما يشعر به هو حب حقيقي، وقد يقع البعض في الحب من أول نظرة، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون إلى بعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia.indiatimes".
برج السرطان
يعرف عن مولود برج السرطان أنه من الأشخاص الذين يحبون أفراد عائلتها، ويخلصون لهم، كما يحلمون بتكوين أسرة سعيدة ومتفاهمة، لذلك فهم دائماً يبحثون عن الحب، حتى أنه يستطيع أن يقنع نفسه في وقت قصير بالطرف الآخر ليقع في حبه من أول نظرة حتى يبدأ معه قصة الحب التي يحلم بها.
برج الحوت
يعتبر برج الحوت من الأبراج الحالمة، التي تفضل العيش في الخيال لفترة من الوقت، كما أنه يرى دائماً الجانب الخير في الآخرين ولا يرى أي عيب فيهم، ولأنه بطبعه رومانسي، فمن السهل أن يقع في الحب من النظرة الأولى.
برج العقرب
عندما يثير أى شخص اهتمام ومشاعر برج العقرب، فإنه على الفور يأخذ خطوات جدية للتقرب منه وبدء علاقة عاطفية معه، كما أن طبيعة العقرب العاطفية تجعله حبيبا مثاليا لا يقاوم.
برج الحمل
يُعرف عن مولود برج الحمل اندفاعه وعنده، لذا فهو عندما يرى فرصة للوقوع فى الحب فإنه يندفع إليها دون تردد، كما أن عفويته وتسرعه يجعلاه يمضي قدماً في الوقوع في الحب وبدء علاقة عاطفية جديدة.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)
Lebanon 24
نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)
13:42 | 2021-11-19
19/11/2021 01:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ أممي يخصّ لبنان.. إلزام إسرائيل بدفع تعويض لبيروت بالملايين!
Lebanon 24
قرارٌ أممي يخصّ لبنان.. إلزام إسرائيل بدفع تعويض لبيروت بالملايين!
05:38 | 2021-11-19
19/11/2021 05:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
12:30 | 2021-11-19
19/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة منتجع سياحي في القلمون... وهذا ما أحبطته القوى الامنية ليل أمس
Lebanon 24
مداهمة منتجع سياحي في القلمون... وهذا ما أحبطته القوى الامنية ليل أمس
10:53 | 2021-11-19
19/11/2021 10:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات قد تُنعش الليرة أمام الدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
آليات قد تُنعش الليرة أمام الدولار.. ما هي؟
13:18 | 2021-11-19
19/11/2021 01:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:31 | 2021-11-20
وجده مع والدته بمفردها في المنزل... فقتله!
02:00 | 2021-11-20
الطبيب عرفان أنقذ كثيرين من كورونا... وخسر معركته الخاصة مع الفيروس!
01:10 | 2021-11-20
العمل من المنزل.. إليكم مزاياه وعيوبه
23:31 | 2021-11-19
من دون خوف أو ذعر اقتحمت عرين أسد... وهذا ما أقدمت عليه (فيديو)
23:00 | 2021-11-19
برجك اليوم
16:00 | 2021-11-19
شرطي يطلب من رجل أن يأكل فطيرة وهو يرتدي الكمامة (فيديو)
فيديو
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
01:00 | 2021-11-20
20/11/2021 10:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون خوف أو ذعر اقتحمت عرين أسد... وهذا ما أقدمت عليه (فيديو)
Lebanon 24
من دون خوف أو ذعر اقتحمت عرين أسد... وهذا ما أقدمت عليه (فيديو)
23:31 | 2021-11-19
20/11/2021 10:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات السيدان إقتصادية في استهلاك الوقود.. "سكودا" تجهّز لإطلاق "Slavia" الجديدة
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات السيدان إقتصادية في استهلاك الوقود.. "سكودا" تجهّز لإطلاق "Slavia" الجديدة
11:00 | 2021-11-19
20/11/2021 10:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact