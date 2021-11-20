منوعات

العمل من المنزل.. إليكم مزاياه وعيوبه

Lebanon 24
20-11-2021 | 01:10
A-
A+
Doc-P-888223-637729926127743458.jpg
Doc-P-888223-637729926127743458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالوقت الذي تستيقظ مبكراً وتستعد للذهاب للعمل لتقضي ساعات طويلة خارج المنزل، ثم تعود ليلاً مجهداً بعد يوم شاق، اعتاد أخرون على العمل من منزله دون الخروج إلا لأمور هامة. وعلى الرغم من اعتبار ذلك الأمر راحة للكثيرين إلا أنه له أضرار نفسية كثيرة على كل من يعمل بمنزله، وذلك بحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول الخبير النفسي الأميركي، الدكتور جورج كاستور إن فكرة العمل من المنزل له مميزات وعيوب، ومن أهم مميزاته أنه طريقة بديلة للسيدات اللاتي لديهن ظروف خاصة تمنعهن من الخروج للعمل يومياً، أو حتى للفتيات اللاتي لا يعملن فيكون العمل من المنزل أفضل الى حد كبير.

وأضاف جورج أن العمل من المنزل أيضاً له ميزة أخرى وهي المرونة في المواعيد، حيث لا يلتزم الشخص بمواعيد الاستيقاظ أو النزول للعمل وهو أمر جيد للجميع.

وأوضح أن العمل من المنزل دون التقيد بمواعيد يعطي الإنسان قدرة أكبر على الإبداع والتفكير، ومن ثم تقديم أداء مختلف ومتميز عن ذلك الذي يذهب لعمله يومياً فيتأثر بالتعب والإرهاق.

أما عن عيوب العمل من المنزل، فيقول الخبير النفسي إن ذلك النوع من العمل يمنع العلاقات الإجتماعية التى تحتاجها نفسية الإنسان مما قد يصيبه ببعض العزلة والإكتئاب أحياناً.

كذلك أوضح أن العمل من المنزل يحرم الشخص من التسلسل الوظيفي والخضوع لنظام مؤسسي والإلتزام بقواعد العمل، وهذا الأمر يضر بنفسية الشخص.

كذلك الخروج والتعلم خارج المنزل أفضل بكثير من العمل بالمنزل الذي قد يؤدي الى السمنة والإحباط والاكتئاب لعدم التعامل مع الأخرين. مشدداً على أن كل من يعاني من اكتئاب سواء أياً كانت درجاته عليه الخروج والانخراط مع الأخرين وتكوين شبكة علاقات إجتماعية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:31 | 2021-11-20
02:00 | 2021-11-20
00:00 | 2021-11-20
23:31 | 2021-11-19
23:00 | 2021-11-19
16:00 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website