ذئب يختطف كلبا صغيرا أمام صاحبته! (فيديو)

Волк утащил песика во время прогулки во дворе. Все произошло на глазах у хозяйки в Оленегорске Мурманской области. Останки собаки нашли позже в одном из парков.



Сейчас власти и службы Оленегорска занялись отловом хищника. На видео — момент того, как волк свободно бегает по улице pic.twitter.com/XLkikJhuTY