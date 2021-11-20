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ذئب يختطف كلبا صغيرا أمام صاحبته! (فيديو)

Lebanon 24
20-11-2021 | 05:00
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انقض ذئب على كلب، كان يتنزه برفقة صاحبته في الفناء بين المباني مدينة أولينغورسك بمقاطعة مورمانسك في شمال روسيا.

وذكرت يوليا صاحبة الكلب، أن هجوم الذئب حدث أمام عيونها مباشرة، وقالت إن الذئب خرج فجأة من خلف حاوية القمامة وخطف كلبها وفر به بعيدا. ولاحقا تم العثور على بقايا الكلب البائس في حديقة عامة قريبة.

والمريع في الأمر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حيوان أليف للهجوم من قبل الذئاب في المدينة.

ويُظهر شريط الفيديو أحد الذئاب، وهو يجري بحرية في الشارع.
 
المصدر: روسيا اليوم
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