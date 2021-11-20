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هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)

Lebanon 24
20-11-2021 | 08:00
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قامت مروحية نقل تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "مي-17" بهبوط اضطراري في إحدى المناطق الجبلية. ظهرت لقطات فيديو التقطت خلال هذه الحادثة على الشبكة.

على ما يبدو، لم يجد الطيارون مكانًا جيدًا لإنزال طائرتهم، وبالتالي، بعد أن لامست الأرض، سقطت على اليمين، مما أدى إلى إتلاف المروحة.

تسبب الحادث فى حالة من الذعر بين السكان المحليين الذين سارعوا للابتعاد عن مكان الحادث.

وورد أن جميع الركاب الخمسة أصيبوا بإصابات طفيفة.
المصدر: سبوتنيك
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