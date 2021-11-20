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منوعات
لقضاء وقت ممتع ومسل... إجلس مع هذه الأبراج!
Lebanon 24
20-11-2021
|
04:00
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يميل الكثير من الأشخاص إلى الضحك والمرح، حتى أنهم يسخرون من مشاكلهم، وهؤلاء يعتبرون من الأشخاص المفضلة لمن حولهم من زملائهم فى العمل وأصدقائهم، ويعتبرون بمثابة طاقة إيجابية لهم، ويعتقد أن هؤلاء ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
برج الدلو
يعتبرمواليد برج الدلو من الشخصيات المفعمة بالحيوية والنشاط، حيث إنهم يريدون دائماً الاستمتاع بكل لحظة فى حياتهم، ولا يدعون أى شىء يعكر صفو مزاجهم، لذلك يتجنبون المشاكل والتفكير فى مخاوفهم سواء المتعلقة بحياتهم الإجتماعية أو المهنية، كما يعرفون بجديتهم فى العمل وسعيهم الدائم لتطوير مهاراتهم وهوايتهم، في أوقات فراغهم، لذلك فإن برج الدلو من الأبراج المحبوبة لمن حولهم سواء فى عملهم أو فى حياتهم الأسرية.
برج الجوزاء
يعتبر مواليد برج الجوزاء من الأشخاص المحبة للمرح والضحك، كما أنهم يسعون دائماً للاستفادة من أوقاتهم ولن يترددوا أبدًا في تخصيص وقت لممارسة الأشياء التي يحبونها، سواء السفر واستكشاف بلاد وثقافات جديدة ومختلفة أو العزف على الموسيقى أو التنزه مع أصدقائهم أو حتى تعلم أشياء جديدة، وغالباً ما يظهر جانبهم المرح فى السفر مع الأصدقاء، لذلك يعتبرون من الأشخاص المحبوبة لمن حولهم.
برج الجدي
يعتبر مولود برج الجدي من الأشخاص التى تجيد الاستمتاع بحياتها، بأقل الإمكانيات، حتى أنه يمكن أن يكون تناول فنجان قهوة معه من أفضل وأمتع المواعيد، وذلك لشخصيته المرحة المميزة وحبه للضحك، فرغم ميله أحياناً للهدوء والإنعزال عن الآخرين، لكن يظل جانبه المرح من السمات التى تجذب الآخرين إليه ولذلك فهو من الأشخاص المحبوبة من أصدقائه وزملائه فى العمل.
المصدر: اليوم السابع
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