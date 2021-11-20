رسبت في مادة واحدة...فهددت الكلية بالانتحار

تصدر هاشتاغ "حادثة انتحار طالبة طب عين شمس المصرية" قائمة الأكثر تداولًا على موقع تويتر خلال الساعات الأخيرة، بعدما هددت إحدى طالبات الكلية بالانتحار يوم 1 تشرين الثاني الجاري، وذلك بسبب رسوبها في مادة واحدة خلال السنة الرابعة بكلية الطب البشري، مما سيجعلها تعيد العام الدراسي كاملاً بسبب تلك المادة، بخلاف ما يحدث في باقي كليات الطب البشري على مستوى الجمهورية.
وعلى أحد الجدران داخل كلية الطب في جامعة عين شمس، كتبت الطالبة رسالتها قائلة: "هنتحر يوم 1/11/2021، الدنيا ليست عادلة فمن غير المنصف أن أرسب سنة كاملة بسبب مادة واحدة فتفوقي في سنواتي الثلاث الأولى لم يشفع لي"، وختمت رسالتها بتوقيع أنها مريضة اضطراب وجداني ثنائي القطب والمصنف من أخطر الأمراض النفسية".
التماس لـ68 طالبًا
القصة تعود إلى طلب التماس تقدم به 68 طالبًا في الفرقة الرابعة في كلية الطب البشري بجامعة عين شمس، منهم 38 طالبًا وطالبة قد رسبوا في مادة واحدة، بينما 30 طالبًا وطالبة قد رسبوا في مادتين، وهو ما يجعلهم مضطرين للبقاء بدون دفعة، وذلك نظرًا للائحة الكلية الجديدة.
وعّدد الطلاب في التماسهم الذي تقدموا به لعميد كلية الطب الدكتور أشرف عمر، مطالبهم وأسبابها، منها المعاناة النفسية التي يمرون بها، وتأثير جائحة كورونا، ونظام الدراسة، وغيرها من الأسباب، وطالبوا بانتقالهم إلى السنة الخامسة حاملين معهم المادة أو المادتين اللتين قد رسبوا بهما، كإجراء استثنائي لهم بسبب الأزمات والظروف التي شهدتها الدراسة في العام الدراسي الماضي 2020 - 2021.
عميد الكلية يرد
الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب في جامعة عين شمس، قال في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الواقعة حدثت منذ شهر تقريبًا، وتم التعرف على الطالبة التي دونت هذه الرسالة، وتم توجيهها إلى وحدة الطب النفسي في الكلية، والتي أكدت أنها كانت تتعاطى بعض الأدوية المهدئة، وأنكرت صلتها بالواقعة، نافيًا وقوع أية حالة انتحار.
وأوضح أن بعض الطلاب اتخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي وسائل لكتابة تدوينات، وعمل هاشتاغات تهدد بالانتحار للضغط على الكلية، لاتخاذ قرارات غير قانونية لصالحهم، مؤكدًا أن إدارة الكلية تتعامل مع كل هذه الوسائل بجدية.