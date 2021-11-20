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هل شاهدتم قبل "وحيد القرن البحري" الغامض؟ تعرفوا إليه (فيديو)

Lebanon 24
20-11-2021 | 06:10
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يصنف وحيد القرن البحري على أنه من نوادر الحيوانات البحرية الغامضة ويعيش في مياه القطب الشمالي، مما يجعله صعب المنال بالإضافة لتميزه بـ"قرن" مما دعا لتسميته بـ"وحيد القرن البحري" أو كما يعرف بـNarwhals.

يعود اسم "narwhal" من الكلمات الإسكندنافية "nar" (جثة) و "hval" (حوت). ووفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، يشير الاسم إلى جلد الحوت الرمادي المرقق، والذي يشبه لدى البحارة جلد شخص غارق.

ويرتبط هذا الحيوان البحري بصلة وثيقة مع شعب الإنويت، الموجود في غرينلاند وكندا وألاسكا، حيث يمثل موردًا معيشيًّا لهم.
 
 
ويعتبر حوت البيلوغا (Delphinapterus leucas)، هو أقرب نوع من الحيوات البحرية لـ"وحيد القرن البحري"، حيث ينتميان إلى مجموعة Odontoceti، أو الحيتان ذات الأسنان. والتي تشمل Odontoceti الدلافين وخنازير البحر والحيتان المنقارية وحيتان العنبر، على عكس مجموعة Mysticeti، والتي تتكون من حيتان البالين كالحيتان الزرقاء أو الحيتان الحدباء.

وينتمي حوت البلوغا و"وحيد قرن البحر" لأسرة Monodontidae، حيث يقضي النوعان حياتهما بأكملها في المحيط المتجمد الشمالي، وهما متشابهان في الحجم والسلوك، وفي حالات نادرة كان معروفًا أنهما يتزاوجان.
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