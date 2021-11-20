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برجك اليوم

Lebanon 24
20-11-2021 | 23:00
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القوس
يوصى بالركض في الصباح الباكر حتى تحصل على بعض الهواء النقي في رئتيك، بسبب تغير الموسم، قد تعاني من نزلة برد خفيفة وسعال، اشرب الماء الدافئ وتجنب تناول الطعام بالخارج لمنع نفسك من الإصابة بالفيروسات.
 
الحمل
قد تسوء الاحوال المالية لك ما قد يترتب عليه سوء علاقتك مع شريك حياتك، نظم مدخراتك وحاول أن تجعل مصروفاتك تحت تصرف الحبيب لكي ينظم معك الحياة ولكي لا تدخل  المشاحنات بينكما. 
 
الجدي
اهتم بالتدفئة أثناء الليل فأنت عرضة للشعور بالبرد، كما عليك أن تتناول المشروبات الدافئة خاصة وأنت خارج المنزل.
 
الجوت
يجب أن تتخلى عن الحبيب المزعج الذى لم تجنى من علاقتك به سوى الشعور باليأس والإحباط طوال الوقت، ما جعلك تفقد الثقة بنفسك وبالآخرين، لذلك اغلق صفحتك معه.
 
الاسد
لا تجعل ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، واعمل دائمًا على تجديد حياتك معه، حتى تشعر بالسعادة مما يؤثر أيضاً بشكل إيجابى على نفسية أطفالكما.
 
الجوزاء
يجب أن تثق فى الحبيب أكثر من ذلك ولا تجعل أحد يتدخل فى علاقتكما الخاصة، ويحاول إفسادها وإقناعك بخيانة الحبيب لك، حتى تحافظ على استقرار علاقتك به.
 
الميزان
تأكد من رغباتك نحو شريك حياتك وما تريده حقاً بأن يفعله، كُن صريحًا وواضحًا لكي تملأ حياتكما الصدق والمودة والثقة المتبادلة بينكما.
 
السرطان
لا تفرط فى تناول الأطعمة الحارة طوال الوقت، حتى لا تصاب بمشاكل صحية، وأحرص على التنوع فى طعامك حتى تحصل على العناصر الغذائية التى يحتاجها جسمك.
 
العقرب
أنت تعشق أطفالك فحاول أن تكون مهتم لكن بشكل مقبول وحاول أن تهتم بنفسك أكثر فلن يمكنك أن تمنح أولادك ما يحتاجونه من اهتمام إذا لم تهتم بنفسك أولاً. 
 
العذراء
انتبه لعملك أنت معرض للفشل بسبب عدم تركيزك فى العمل وتكرار الأخطاء المستفزة. حاول أن تراجع نفسك في الكثير من القرارات الخاصة بالعمل وحاول أن تلتزم وتراقب أفعالك.
 
 
الدلو
كن حريصًا من خلال التعاملات اليومية مع زملاء العمل وحاول أن تستمع لنصائح المدير وكن حذرًا من تناول العديد من المعلومات الخاصة بعملك التي تساعدك في صقل معلوماتك وتكون على دراية كاملة بالعمل.
 
الثور
أنت شخص رومانسي ولديك الكثير من الصفات الإيجابية التي تساعدك على القبول عند الآخرين لذلك طاقة الحب لديك واضحة فكن حريصًا على الاستغلال الصحيح لها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: اليوم السابع
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