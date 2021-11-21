منوعات

فيديو لمطربة في "مدينة الأشباح" يشعل غضب القبارصة اليونانيين...فما السبب؟

Lebanon 24
21-11-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-888469-637730577906075965.jpg
Doc-P-888469-637730577906075965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار تصوير فيديو لمغنية قبرصية-تركية في مدينة فاروشا غضب القبارصة اليونانيين.

نهايت إليبول، مغنية قبرصية-تركية تعرف باسم "نيني" صورت مقطعا من "فيديو كليب" لها في مدينة فاروشا القبرصية المهجورة، والتي تم فتحها للزوار جزئيا العام الماضي.

وأصبحت فاروشا تعرف من البعض باسم "مدينة الأشباح" وبعد أن كانت وجهة سياحية هامة، أصبحت مسيجة وخالية من السكان منذ التدخل التركي العسكري في عام 1974.

وتم تصوير المقطع المثير للجدل في الصيف، ونشر على حسابات إليبول منتصف نوفمبر الماضي.

ويظهر في المقطع المصور الذي تبلغ مدتة نحو 4 دقائق، مجموعة من الشباب يرقصون ويغنون على شواطئ فاروشا، وبين مبانيها المهجورة.
 
 
 
 
وبعد انتشار المقطع المصور للأغنية، تلقت المغنية العديد من الرسائل التي تتضمن غضبا من القبارصة اليونانيين، والذين يرون في هذه المدينة رمزا لانقسام الجزيرة.

وجذبت الأغنية إعجاب العديد من الأتراك، في خطوة للرد على الرسائل الغاضبة التي تلقتها المغنية، وفق صحيفة "حرييت" التركية.

وقالت إليبول "إنها لم تكن تتوقع مثل هذا الرد العنصري من القبارصة اليونانيين"، مشيرة إلى أن "فاروشا مكان جميل للغاية وسياحي لتصوير المقاطع والأفلام".

وأكدت أنها لم ترد توجيه أي رسائل سياسية من خلال أغنيتها، وكل ما أرادته أن تعرف الناس عن فاروشا أكثر.

منتجع فاروشا الذي يقع في جنوب شرق الجزيرة، والذي استحق لقب "لؤلؤة قبرص" بفضل مياه البحر الصافية التي يطل عليها بأضواء مبانيه ونواديه الليلية، كان في الماضي وجهة مفضلة لنجوم السينما العالمية، أمثال صوفيا لورين وبريجيت باردو.

وكانت تضم نحو 50 فندقا توفر 10 آلاف سرير.
أثار تصوير فيديو لمغنية قبرصية-تركية في مدينة فاروشا غضب القبارصة اليونانيين.

نهايت إليبول، مغنية قبرصية-تركية تعرف باسم "نيني" صورت مقطعا من "فيديو كليب" لها في مدينة فاروشا القبرصية المهجورة، والتي تم فتحها للزوار جزئيا العام الماضي.

وأصبحت فاروشا تعرف من البعض باسم "مدينة الأشباح" وبعد أن كانت وجهة سياحية هامة، أصبحت مسيجة وخالية من السكان منذ التدخل التركي العسكري في عام 1974.

وتم تصوير المقطع المثير للجدل في الصيف، ونشر على حسابات إليبول منتصف نوفمبر الماضي.

ويظهر في المقطع المصور الذي تبلغ مدتة نحو 4 دقائق، مجموعة من الشباب يرقصون ويغنون على شواطئ فاروشا، وبين مبانيها المهجورة.




وبعد انتشار المقطع المصور للأغنية، تلقت المغنية العديد من الرسائل التي تتضمن غضبا من القبارصة اليونانيين، والذين يرون في هذه المدينة رمزا لانقسام الجزيرة.

وجذبت الأغنية إعجاب العديد من الأتراك، في خطوة للرد على الرسائل الغاضبة التي تلقتها المغنية، وفق صحيفة "حرييت" التركية.

وقالت إليبول "إنها لم تكن تتوقع مثل هذا الرد العنصري من القبارصة اليونانيين"، مشيرة إلى أن "فاروشا مكان جميل للغاية وسياحي لتصوير المقاطع والأفلام".

وأكدت أنها لم ترد توجيه أي رسائل سياسية من خلال أغنيتها، وكل ما أرادته أن تعرف الناس عن فاروشا أكثر.

منتجع فاروشا الذي يقع في جنوب شرق الجزيرة، والذي استحق لقب "لؤلؤة قبرص" بفضل مياه البحر الصافية التي يطل عليها بأضواء مبانيه ونواديه الليلية، كان في الماضي وجهة مفضلة لنجوم السينما العالمية، أمثال صوفيا لورين وبريجيت باردو.

وكانت تضم نحو 50 فندقا توفر 10 آلاف سرير.

أحد المباني المهجورة في فاروشا 
تركيا تريد إعمار "لؤلؤة قبرص" بعد أن حولتها إلى مدينة أشباح
تركيا تريد إعمار "لؤلؤة قبرص" بعد أن حولتها إلى مدينة أشباح
لكن منذ العام 1974، بدأت فاروشا تتحول تدريجيا إلى مدينة أشباح مهجورة بعدما أغلقها الجنود الأتراك، بعد غزوها ردا على انقلاب نفذه قوميون قبارصة يونانيون بهدف ضم قبرص إلى اليونان.

وفي 2019 أعلنت تركيا و"جمهورية شمال قبرص التركية" إمكانية إعادة فتح المدينة.
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-11-21
03:37 | 2021-11-21
00:30 | 2021-11-21
23:00 | 2021-11-20
14:00 | 2021-11-20
11:00 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website