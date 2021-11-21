هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!

تعرفوا إلى أكثر الابراج عصبية لتعرفوا كيفية التعامل معها. ومن الأفضل طبعاً ألا تحاولوا إغضاب أي منها لأن مواليد هذه الأبراج سريعة الإنفعال.

برج الحمل

يعتبر مولود الحمل من أكثر الأبراج عصبية كونه عدواني وسريع الإنفعال وغير صبور. من عيوب أصحاب برج الحمل سرعة الغضب لدرجة أن ردات فعلهم تسبق تفكيرهم ويصابون بسرعة بالإحباط. إياك واستفزاز أحد من برج الحمل!

برج السرطان

من مميزات برج السرطان أنه عاطفي وحساس ولكن إياك وإغضابه لأنه حقود ومتشائم وكثير الشكوك! لا تستخف أبداً ببرج السرطان لأن عصبيته شبيهة بانفجار بركاني وصفعته مؤلمة للغاية.

برج الأسد

مولود الأسد هو من دون أي شك ضمن قائمة اكثر الابراج عصبية إذ إنه من الصعب عليه تمالك أعصابه وأسخف الأمور يمكن أن تثير غضبه. ولا يتردّد أبداً بتضخيم الأمور حتى أنه يواجه المشكلة بصوت عالٍ وانفعال شديد.

برج العقرب

يشتهر برج العقرب بأنه حقود وانتقامي وهي بالتأكيد من الأبراج الأكثر عصبية لأنه حازم وشرس ولا يتقبّل أن تجري الأمور عكس رغبته. يمكن أن يصبح برج العقرب عنيفاً إذا غضب بحيث أنه يصرخ أو قد يقوم بتكسير الأغراض. فابتعدوا عنه إذا غضب!

برج العذراء

مستحيل معاندة برج العذراء أو استفزازه لأنه يغضب بسرعة ويعتقد أنه دائماً على حق. فمن الأفضل ألا تعانده وإلا رأيت وجهه الآخر!

برج الجدي

صحيح أن برج الجدي عقلاني ويمتصّ قدر الإمكان ولكنه كالقنبلة، إذا انفجر تحدث كارثة. إذا قمت بإغضاب أحد من برج الجدي من الأفضل أن تهرب لأنه ينفعل بشدّة ولا يمكن توقّع ردة فعله.