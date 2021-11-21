16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
اشتراه من لاعب شهير...كلب يعرض منزله للبيع!
Lebanon 24
21-11-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح منزل "جانثر السادس"، وهو كلب صغير ثري يعتبر أغنى كلب في العالم، معروضا للبيع مقابل 32 مليون دولار، وهو قصر فخم يقع في منطقة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت تملكه مادونا.
الكلب "جانثر السادس" هو المستفيد من صندوق يمتلك قصراً في ميامي فيه تسع غرف نوم وثمانية ونصف حمامات، والذي باعه جانثر مؤخراً.
وتم نقل ملكية القصر الذي يحتوي على واجهة بحرية إلى "جانثر السادس" من خلال ميراثه، وقد أدرجه مقابل مبلغ ضخم قدره 31.75 مليون دولار.
وتعود ثروة الكلب المرموق من الكونتيسة الألمانية الراحلة كارلوتا ليبنشتاين، التي توفيت في عام 1992 وخصصت ثروتها بالكامل البالغة 80 مليون دولار إلى كلبها المحبوب، جونتر الثالث، جد غونتر السادس، حيث لم يكن لديها أطفال أو أقارب مقربين.
يقع العقار الخاص للكلب على مساحة 51000 قدم مربع بواجهة مائية تبلغ 100 قدم. ويتميز بمناظر طبيعية واسعة ومياه مفتوحة وإطلالات على المدينة ومسبح ونافورة ورصيف حيث يحب، جانثر الاستمتاع بأشعة الشمس عند زيارة ميامي من إيطاليا، حيث يعيش بدوام كامل.كما وإنه ينام في سرير مخملي أحمر إيطالي مستدير مصمم خصيصا على أرضية غرفة نوم مادونا القديمة.
وسينتقل جانثر بعد بيع المنزل لفيلا أكبر في إيطاليا.
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!
00:30 | 2021-11-21
21/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
05:33 | 2021-11-21
21/11/2021 05:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
02:41 | 2021-11-21
21/11/2021 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارٌ عن عواصف ثلجية ستضرب الشرق الأوسط.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
أخبارٌ عن عواصف ثلجية ستضرب الشرق الأوسط.. ما حقيقتها؟
14:54 | 2021-11-20
20/11/2021 02:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
6 حقائق عن الليرة اللبنانية.. إليكم سعرها قبل 70 عاماً
Lebanon 24
6 حقائق عن الليرة اللبنانية.. إليكم سعرها قبل 70 عاماً
16:00 | 2021-11-20
20/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2021-11-21
معجب يسكب دلواً من الأموال على مطربة شهيرة
11:00 | 2021-11-21
قضى 7 ساعات في ثلاجة مشرحة.. ليتضح لاحقاً أنه على قيد الحياة
09:15 | 2021-11-21
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
05:00 | 2021-11-21
بدقيقة واحدة سرقة محل مجوهرات بالكامل...وهذا ما حصل!
03:37 | 2021-11-21
قتل زوجته بلدغة ثعبان كوبرا.. إليكم تفاصيل الجريمة المروعة
02:00 | 2021-11-21
فيديو لمطربة في "مدينة الأشباح" يشعل غضب القبارصة اليونانيين...فما السبب؟
فيديو
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
21/11/2021 21:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
21/11/2021 21:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
05:00 | 2021-11-21
21/11/2021 21:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact