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قضى 7 ساعات في ثلاجة مشرحة.. ليتضح لاحقاً أنه على قيد الحياة

Lebanon 24
21-11-2021 | 11:00
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دهست دراجة نارية رجلاً في مدينة موراداباد شمالي الهند.
وأفادت وكالة IANS المحلية أن الأطباء في مستشفى المنطقة أعلنوا وفاته ووضعوه في ثلاجة المشرحة.
عندما وصل أقارب "المتوفى" لتحديد هويته، اتضح أن الرجل على قيد الحياة. كان أفراد عائلته يتعرفون عليه ويوقعون اتفاق تشريح عندما لاحظت زوجة ابن الرجل أن الرجل يتنفس.
الآن الهندي يخضع للعلاج في ميرت. وبحسب أقاربه، فقد تحسنت حالته بالفعل، لكن المواطن لم يستعد وعيه بعد. تعتزم الأسرة تقديم شكوى ضد أطباء مستشفى المنطقة على إهمالهم.
المصدر: سبوتنيك
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