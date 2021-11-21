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أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟

Lebanon 24
21-11-2021 | 09:15
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يشير علماء الفلك الى أنّ يوم الاثنين في 22 تشرين الثاني سيشهد على انتقال الشمس الى برج القوس، ما يعني دخول التفاؤل والحب والسعادة والمال، وهو ما سينعكس ايجاباً على كل الابراج، وخصوصاً خلال الـ30 يوماً المقبلة. وينقل موقع "اليوم السابع" تأثير انتقال الشمس الى القوس. 
 
الحمل 
سيحصل على مساحة اكبر للتعبير عن رأيه وباب السفر. ومقدم على فترة فيها تغيير جذري وتواصل مع الاشخاص وتحرر من قيود سابقة.

الثور 
مررت بفترة صعبة جدا مؤخراً، ولكن اليوم الراحة بإنتظارك، وهذه الفترة ستكون مميزة لك وستناقش امور مالية مهمة. وستسمع اخبارا جميلة بالعموم.

الجوزاء 
فتح مجال للشراكات وتعزيز علاقاتك المهنية. وكذلك سيكون هذا الاسبوع مميزاً على المستوى العاطفي. 

السرطان 
مرحلة من العمل المهم، وستتبع نظام غذائي جديد وتهتم اكثر بالمسؤوليات الملقاة على عاتقك، حيث بداية التزام جديد في حياتك.
 
الاسد
من الابراج المحوظة مالياً بسبب انتقال الشمس الى برج القوس. ولكن انتبه الى صحتك خلال الفترة المقبلة. 
 
العذراء 
على الارجح في الفترة المقبلة ستكون امام شراء منزل جديد او امور عائلية وسفر وتغيير مكان. وقد تشهد على بداية عمل جديد.
 
الميزان 
من بين الابراج المحظوظة جداً، حرفياً يمكن القول أنّه يحلق في فضاءات النجاحات والمال.
 
العقرب 
مالياً سيكون شهر الانفراجات. لديك مكاسب كثيرة وايضاً في المقابل هناك نفقات. وجهز نفسك للعزائم والعمل المتواصل.
 
القوس 
ملك الابراج والشمس لديك، وهنيئاً لك اخبار اكثر من رائعة في الفترة المقبلة. تغيير مكان او سفر وامور منزل بانتظارك والاهتمام باوضاع عائلية.
 
الجدي
يجب أن تهدأ قليلاً، وقد يكون امامك فرصة عمل او خيبة أمل. لذا يجب أن ينتبه الى علاقاته ويحسن اموره مع المحيط.
 
الدلو 
الاكثر شعبية على الاطلاق خلال الفترة المقبلة. وامامك علاقات اجتماعية مهمة وقد ترتبط وتحققق امنية حياتك.
 
الحوت 
تدخل الى مرحلة انت بها تحت المجهر، وسينعكس ذلك ايجاباً على علاقاتك الاسرية او المهنية. ويمكن الاستفادة من منصب او عمل او شهرة.
 
 
 
المصدر: اليوم السابع
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