الحمل

كن حذراً إلى أقصى حد في تصرفاتك مع الشريك، ولا سيما أن خسارته من تعقيد الأمور بينكما

الثور

تكون عرضة لانتقادات قاسية وملاحظات من قبل طبيبك بسبب إهمال وضعك الصحي

الجوزاء

لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن مبرّر للانقضاض عليك، يستحسن استيعابه سريعاً

السرطان

استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية إضافية، ويولّد ارتياحاً

الاسد

خطواتك المستقبلية غير مهدّدة بالتعثر حتى لو لم تحسم أمورك العالقة

العذراء

نوعية العلاقة بالشريك ترتقي إلى حدّ المثالية، فلا تدع المغرضين يزرعون الشك بينكما

الميزان

حاول ألا تثير غيرة الشريك، فقد يصبح أكثر عدوانية تجاهك ويبعدك عن حياته

العقرب

عبارات الإعجاب تفرح الشريك وتجعله يشعر بالاهتمام، فتكون الأجواء الإيجابية هي السائدة في كل المجالات

القوس



حذار غيرة يظهرها الشريك قد تتحول إلى شراسة، فلا تؤجج نيرانها يا عزيزي، بل اعمل على إخمادها في مهدها

الجدي

عدم مصارحة الشريك لن يكون جيداً، وقد تزداد الهوة بينكما وتخرج سريعاً إلى العلن

الدلو

الابتعاد المتكرّر عن الشريك يرسم علامات استفهام، فسارع إلى إيجاد الردود المناسبة لتخطّي ذلك

الحوت

تنتهي من مشكلات كثيرة وهموم وضغوط لكي تتعامل مع أحداث هذا اليوم بثقة وفخر