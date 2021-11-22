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منوعات
قضى ليلة في المشرحة ثم اكتشفوا أنه على قيد الحياة..ما القصة؟
Lebanon 24
22-11-2021
|
02:00
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شهدت الهند حادثة غريبة من نوعها، إذ تبين أن رجلا أعلنت وفاته بعد تعرضه لحادث مروري، لا يزال على قيد الحياة ويتنفس لكنه في حالة حرجة، بعدما أمضى ليلة في غرفة باردة بأحد المستشفيات.
وكان سريكيش كومار البالغ من العمر 45 عاما قد نقل إلى عيادة خاصة بعدما صدمته دراجة نارية في مراد أباد الواقعة إلى الشرق من نيودلهي.
وأعلن أحد الأطباء لدى وصول كومار إلى العيادة أنه فارق الحياة، ثم نُقل الجمعة إلى مستشفى عام لتشريح جثته.
وأفاد المدير الطبي للمستشفى راجندرا كومار في تصريح لوكالة "فرانس برس" الأحد أن "طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته".
وأودعت الجثة عندها غرفة باردة حتى وصلت الأسرة بعد ست ساعات.
وأضاف مدير المستشفى: "عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الإجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حيا، إلا أنه دخل في غيبوبة".
وعلق مدير المستشفى معتبرا أن ما حصل "معجزة"، علما أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب التشخيص الخاطئ.
المصدر: سكاي نيوز
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