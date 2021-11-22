منوعات

مزاد على أثمن مخطوطة لآينشتاين.. وثيقة أسست للنسبية العامة

Lebanon 24
22-11-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-888849-637731630731874820.jpg
Doc-P-888849-637731630731874820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطرح في مزاد يقام الثلاثاء بباريس إحدى المخطوطات الممهدّة لنظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين، قدّرت قيمتها بما بين مليونين وثلاثة ملايين يورو.


وأوضحت دار "كريستيز" التي تنظم المزاد لحساب دار "أغوت" في بيان أن هذه القطعة هي من دون شك "أثمن مخطوطة لآينشتاين تباع بالمزاد".

والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في زيوريخ بسويسرا.

وأضافت "كريستيز" في بيانها: "هذه المخطوطة وصلت إلينا بأعجوبة بفضل المهندس السويسري، إذ لم يكن آينشتاين مهتما على الأرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل في نظره"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتابع البيان: "في أوائل العام 1913، انكبّ الزميلان على حل لغز حيّر العلماء منذ عقود، وهو الشذوذ في مدار كوكب عطارد، وقد توصلا بالفعل إلى الحل".
وعندما اكتشف آينشتاين بعض الأخطاء في مخطوطته، لم يعد يكترث لها، إلا أن بيسو احتفظ بها.

وقال مدير قسم الكتب النادرة والمخطوطات في دار كريستيز أدريان لوجاندر في بيان إن "الوثائق العلمية الموقعة من آينشتاين من هذه الحقبة، وقبل عام 1919 بشكل عام، نادرة جدا".

وبعد نظرية النسبية الخاصة التي جعلته يبرهن في عام 1905 معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، بدأ آينشتاين العمل عام 1912 على نظرية النسبية العامة.

وأحدثت نظرية الجاذبية هذه التي نشرت في تشرين الثاني 1915 ثورة في طريقة فهم للكون.

وتوفي آينشتاين عام 1955 عن عمر يناهز 76 عاما، وأصبح رمزا للعبقرية العلمية بقدر ما أصبح رمزا للشخصية المرحة بفضل صورته الشهيرة عام 1951 التي يمدّ فيها لسانه.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:18 | 2021-11-22
06:31 | 2021-11-22
05:00 | 2021-11-22
03:43 | 2021-11-22
02:00 | 2021-11-22
01:30 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website