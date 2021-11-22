مزاد على أثمن مخطوطة لآينشتاين.. وثيقة أسست للنسبية العامة

تطرح في مزاد يقام الثلاثاء بباريس إحدى المخطوطات الممهدّة لنظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين، قدّرت قيمتها بما بين مليونين وثلاثة ملايين يورو.وأوضحت دار "كريستيز" التي تنظم المزاد لحساب دار "أغوت" في بيان أن هذه القطعة هي من دون شك "أثمن مخطوطة لآينشتاين تباع بالمزاد".والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في زيوريخ بسويسرا.وأضافت "كريستيز" في بيانها: "هذه المخطوطة وصلت إلينا بأعجوبة بفضل المهندس السويسري، إذ لم يكن آينشتاين مهتما على الأرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل في نظره"، حسبما نقلت "فرانس برس".وتابع البيان: "في أوائل العام 1913، انكبّ الزميلان على حل لغز حيّر العلماء منذ عقود، وهو الشذوذ في مدار كوكب عطارد، وقد توصلا بالفعل إلى الحل".