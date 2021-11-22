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منوعات
مزاد على أثمن مخطوطة لآينشتاين.. وثيقة أسست للنسبية العامة
Lebanon 24
22-11-2021
|
08:00
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تطرح في مزاد يقام الثلاثاء بباريس إحدى المخطوطات الممهدّة لنظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين، قدّرت قيمتها بما بين مليونين وثلاثة ملايين يورو.
وأوضحت دار "كريستيز" التي تنظم المزاد لحساب دار "أغوت" في بيان أن هذه القطعة هي من دون شك "أثمن مخطوطة لآينشتاين تباع بالمزاد".
والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في زيوريخ بسويسرا.
وأضافت "كريستيز" في بيانها: "هذه المخطوطة وصلت إلينا بأعجوبة بفضل المهندس السويسري، إذ لم يكن آينشتاين مهتما على الأرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل في نظره"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وتابع البيان: "في أوائل العام 1913، انكبّ الزميلان على حل لغز حيّر العلماء منذ عقود، وهو الشذوذ في مدار كوكب عطارد، وقد توصلا بالفعل إلى الحل".
وعندما اكتشف آينشتاين بعض الأخطاء في مخطوطته، لم يعد يكترث لها، إلا أن بيسو احتفظ بها.
وقال مدير قسم الكتب النادرة والمخطوطات في دار كريستيز أدريان لوجاندر في بيان إن "الوثائق العلمية الموقعة من آينشتاين من هذه الحقبة، وقبل عام 1919 بشكل عام، نادرة جدا".
وبعد نظرية النسبية الخاصة التي جعلته يبرهن في عام 1905 معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، بدأ آينشتاين العمل عام 1912 على نظرية النسبية العامة.
وأحدثت نظرية الجاذبية هذه التي نشرت في تشرين الثاني 1915 ثورة في طريقة فهم للكون.
وتوفي آينشتاين عام 1955 عن عمر يناهز 76 عاما، وأصبح رمزا للعبقرية العلمية بقدر ما أصبح رمزا للشخصية المرحة بفضل صورته الشهيرة عام 1951 التي يمدّ فيها لسانه.
المصدر:
سكاي نيوز
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