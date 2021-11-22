منوعات

أبراج يعتبرها البعض غبية!

Lebanon 24
22-11-2021 | 00:38
A-
A+
Doc-P-888852-637731642983507848.png
Doc-P-888852-637731642983507848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعض الأبراج قد تُعتبر أغبى من غيرها او أقل ذكاء بناءً على ما يقوله علماء الفلك.

 

من هي هذه الأبراج؟

 

برج السرطان

المبالغة في رد فعل مولود السرطان تجاه الأشياء هو سبب عدم معرفته باتخاذ قرارات ذكية ومنطقية للغاية.

 

هؤلاء المواليد سوف يتخذون القرارات ويتفاعلون قبل أن يكون لديهم كل الحقائق لأنهم يتابعون عواطفهم وليس الحقائق أو المعرفة. على الجانب الإيجابي، يحتلون أيضًا موقع الصدارة بين أسعد الأبراج.

 

وأيضًا لديهم غرائز مذهلة وذاكرة عاطفية رائعة. ويحتلون مرتبة جيدة جدًا في قائمة علامات الأبراج الأكثر ذكاءً عاطفياً.

 

برج القوس

مواليد القوس يميلون إلى أن يكونوا غير حاسمين إلى حد ما، ومن المعروف أنهم يقدمون أداءً ضعيفًا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أنفسهم.

 

هذه الصفات جعلتهم يبدون أقل ذكاءً. هم عادة في حيرة من أمرهم.

 

برج الحمل

براءة مواليد الحمل تجعلهم لطفاء، وعدم قدرتهم على أخذ الأمور على محمل الجد تجعلهم يبدون وكأنهم يأخذون كل شيئ بطريقة المزح. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أنهم يفتقرون إلى الذكاء العاطفي لفهم الآخرين ، وهذا هو السبب في أنهم دائمًا ما يأخذون الأمر بسهولة.

 

برج الميزان

قد يبدو برج الميزان ذكيا ولكن عادةً ما يقتصر ذلك على قدرته على التلاعب بالآخرين، كل ذلك بفضل قدرته الطبيعية على فهم مشاعر الناس. الميزان يرغب في الكمال، ويمكنه الذهاب إلى أبعد الحدود للحصول عليه. هذا هو السبب في أن برج الميزان يمكن أن يستفيد دائمًا من المواقف السيئة. يُعرف الميزان بقدرته على موازنة المواقف وحل الحجج. لكن التردد يجعله يبدو أقل ذكاءً في كثير من الأحيان. هو لا يريد أبدًا اتخاذ قرار سيئ كونه مثالي وإذا فعل ذلك فقد يندم لبعض الوقت.

 

برج الاسد

برج الأسد يتفوق على نفسه وهو أناني، ويذهب إلى أبعد الحدود لكسب الجميع.

سيحاول الأسد أن يكون أي شيء فقط للحصول على الإعجاب والاهتمام، وهذا يعني غالبًا القيام بالكثير من الأشياء الغبية ، وهو ما يفسر سبب احتلال برج الأسد مكانًا في قائمة الأبراج الغبية.

الجانب الإيجابي هو أنه معروف بأنه يتعلم من نكساته.

 

برج الثور

لسوء الحظ تم وصف برج الثور بأنه أناني وأحمق. يمكن لانتكاسة طفيفة أن تعرقل حياته تمامًا، وقد يكون هذا الأمر مزعجا لأصدقائهم لأن رده المبالغ فيه لا معنى له بالنسبة لمعظم الناس.

 

برج الثور يمكن أن يفهم بوضوح الأفكار المفسرة جيدًا، إلا أنه غالبًا ما يفتقر إلى الخيال والتفكير.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-11-22
01:30 | 2021-11-22
23:00 | 2021-11-21
15:00 | 2021-11-21
11:00 | 2021-11-21
09:15 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website