أبراج يعتبرها البعض غبية!

بعض الأبراج قد تُعتبر أغبى من غيرها او أقل ذكاء بناءً على ما يقوله علماء الفلك.

من هي هذه الأبراج؟

برج السرطان

المبالغة في رد فعل مولود السرطان تجاه الأشياء هو سبب عدم معرفته باتخاذ قرارات ذكية ومنطقية للغاية.

هؤلاء المواليد سوف يتخذون القرارات ويتفاعلون قبل أن يكون لديهم كل الحقائق لأنهم يتابعون عواطفهم وليس الحقائق أو المعرفة. على الجانب الإيجابي، يحتلون أيضًا موقع الصدارة بين أسعد الأبراج.

وأيضًا لديهم غرائز مذهلة وذاكرة عاطفية رائعة. ويحتلون مرتبة جيدة جدًا في قائمة علامات الأبراج الأكثر ذكاءً عاطفياً.

برج القوس

مواليد القوس يميلون إلى أن يكونوا غير حاسمين إلى حد ما، ومن المعروف أنهم يقدمون أداءً ضعيفًا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أنفسهم.

هذه الصفات جعلتهم يبدون أقل ذكاءً. هم عادة في حيرة من أمرهم.

برج الحمل

براءة مواليد الحمل تجعلهم لطفاء، وعدم قدرتهم على أخذ الأمور على محمل الجد تجعلهم يبدون وكأنهم يأخذون كل شيئ بطريقة المزح. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أنهم يفتقرون إلى الذكاء العاطفي لفهم الآخرين ، وهذا هو السبب في أنهم دائمًا ما يأخذون الأمر بسهولة.

برج الميزان

قد يبدو برج الميزان ذكيا ولكن عادةً ما يقتصر ذلك على قدرته على التلاعب بالآخرين، كل ذلك بفضل قدرته الطبيعية على فهم مشاعر الناس. الميزان يرغب في الكمال، ويمكنه الذهاب إلى أبعد الحدود للحصول عليه. هذا هو السبب في أن برج الميزان يمكن أن يستفيد دائمًا من المواقف السيئة. يُعرف الميزان بقدرته على موازنة المواقف وحل الحجج. لكن التردد يجعله يبدو أقل ذكاءً في كثير من الأحيان. هو لا يريد أبدًا اتخاذ قرار سيئ كونه مثالي وإذا فعل ذلك فقد يندم لبعض الوقت.

برج الاسد

برج الأسد يتفوق على نفسه وهو أناني، ويذهب إلى أبعد الحدود لكسب الجميع.

سيحاول الأسد أن يكون أي شيء فقط للحصول على الإعجاب والاهتمام، وهذا يعني غالبًا القيام بالكثير من الأشياء الغبية ، وهو ما يفسر سبب احتلال برج الأسد مكانًا في قائمة الأبراج الغبية.

الجانب الإيجابي هو أنه معروف بأنه يتعلم من نكساته.

برج الثور

لسوء الحظ تم وصف برج الثور بأنه أناني وأحمق. يمكن لانتكاسة طفيفة أن تعرقل حياته تمامًا، وقد يكون هذا الأمر مزعجا لأصدقائهم لأن رده المبالغ فيه لا معنى له بالنسبة لمعظم الناس.

برج الثور يمكن أن يفهم بوضوح الأفكار المفسرة جيدًا، إلا أنه غالبًا ما يفتقر إلى الخيال والتفكير.