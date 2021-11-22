21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
جريمة أم حادث؟.. شابة تلقى حتفها في مكب للنفايات
Lebanon 24
22-11-2021
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر عاملا نظافة في نيوجرسي الأميركية، على جثة فتاة، بينما كانا يفرغان شاحنة بمكب للنفايات.
وأشارت التحقيقات التي أجرتها السلطات، إلى أن الفتاة التي عثر عليها، سقطت من الطابق 11، عبر أنبوب رمي النفايات بالمبنى الذي تقطن فيه والدتها.
وتمّ التعرف على هوية الفتاة جوستين غروس، وهي طالبة جامعية، بعد أن أبلغ عن فقدانها قبل يوم فقط من إيجادها.
وحسبما ذكرت والدة الضحية فرانسواز غروس، فقد أظهرت لقطات كاميرات المراقبة في البناء، أن ابنتها غادرت الشقة مساء يوم 10تشرين الثاني، والتقت برجل في الطابق السابع.
ووفق ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد أخبر زملاء جوستين في السكن والدتها، بأنها ذهبت لتدخين "الماريغوانا" في شقة الرجل الذي ظهر في التسجيلات.
وظهرت جوستين في تسجيلات أخرى وهي تغادر شقة الرجل، وتتجه للطابق الحادي عشر، ليكون ذلك آخر لقطة لها قبل العثور عليها ميتة في اليوم التالي.
وتشتبه والدة جوستين بوجود شبهة جنائية بالرغم من أن التحقيقات الأولية للشرطة أشارت إلى أن الحادث لم يكن مفتعلا.
وقالت فرانسواز في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "يريدونني أن أصدق أنها دخلت أنبوب رمي النفايات. أعتقد أن شخصا ما كان يطاردها ودخلت ذلك المكب، معتقدة أنه سلم".
وأكدت والدة جوستين أن الرجل الذي دخنت معه "الماريغوانا" أخبرها أنها كانت مذعورة وتشعر بالخوف، وغادرت شقته بينما كانت مضطربة للغاية.
ومما زاد من شكوك الأم، أنه في الساعة 11:22 مساء، قبل سقوطها المأساوي مباشرة، بعثت جوستين برسالة إلى صديقتها، قالت فيها: "حدث شيء ما خطير للتو".
جدير بالذكر أن الشرطة في الولاية تواصل تحقيقاتها في القضية، ولم تنشر أي معلومات تتعلق بها، أو احتمال وجود أشخاص مشتبه بهم.
المصدر:
سكاي نيوز
الأكثر قراءة
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
05:33 | 2021-11-21
21/11/2021 05:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
12:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
09:15 | 2021-11-21
21/11/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون
Lebanon 24
هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون
13:25 | 2021-11-21
21/11/2021 01:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
15:36 | 2021-11-21
21/11/2021 03:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2021-11-22
قضى ليلة في المشرحة ثم اكتشفوا أنه على قيد الحياة..ما القصة؟
00:38 | 2021-11-22
أبراج يعتبرها البعض غبية!
23:00 | 2021-11-21
برجك اليوم
15:00 | 2021-11-21
معجب يسكب دلواً من الأموال على مطربة شهيرة
11:00 | 2021-11-21
قضى 7 ساعات في ثلاجة مشرحة.. ليتضح لاحقاً أنه على قيد الحياة
09:15 | 2021-11-21
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
فيديو
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 10:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 10:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
05:00 | 2021-11-21
22/11/2021 10:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact