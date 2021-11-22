مواليد هذه الأبراج سيبكون فرحاً في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟

قد تدمع عيون مواليد 5 ابراج فرحاً في نهاية كانون الأول 2021. وهو ما قد يرتبط ببعض الاحداث السعيدة التي تشهدها حياتهم. وقد يحدث هذا على المستوى المادي او المهني او العائلي والاجتماعي. وفي هذه الحالة قد ينتقلون من حالة الى اخرى افضل بكثير من السابقة. وقد تفتح امامهم ابواب جديدة وقد تتاح لهم بعض الفرص المهمة. لكن عليهم استغلالها للاستفادة منها من دون الحاق الضرر بالآخرين.

الحمل

قد يتمكن مولود الحمل من تحقيق الانجاز الكبير على المستوى المادي. فقد تتاح له الترقية التي لطالما حلم بها. كذلك من الممكن ان يحقق الكثير من الربح المادي. ويمكن ان يفتح امامه الباب الكبير. فقد ينتقل من بلد الى آخر للاستفادة من فرصة عمل مهمة جداً. وهو ما ينعكس بشكل لافت وايجابي جداً على حياته الاسرية.

الثور

قد تهب عليه رياح التغيير الجيد من النافذة العائلية. وقد يتمثل هذا في ولادة طفل جديد او حدث سعيد مثل زواج او خطوبة. وهو ما يتيح له التقرب من بعض الاشخاص الذين يعيدون المرح الى حياته. كذلك من الممكن ان يحصل على بعض المنافع على المستوى المادي نتيجة عمل قام به في وقت سابق ونسيه. ويمكن ان تقدم له هدية تنقذه من حالة الركود المالي التي يعيشها منذ اشهر. لذا عليه الاستفادة من هذا التغيير والحرص على الحفاظ على المكاسب.

العذراء

تتوفر لمولود العذراء حالياً العديد من الخيارات. ويمكن كل منها ان يساعد على تحقيق التغيير الكبير والانقلاب الجذري في حياته. لكن من المهم ان يعي كيفية الانتقاء وان يقوم بالخيار الصحيح والاكثر فائدة. والاهم الا يقف في مكانه وان يقوم بأي خطوة الى الامام. فهذا يمكن ان يتيح له العبور الى ضفة اخرى اكثر اماناً والى مرحلة تعده بتحقيق الكثير من الامنيات وبتحسين حالته المهنية والمادية والحياتية عموماً.

العقرب

ينتظر مولود العقرب منذ سنوات طويلة فرصة لتغيير حياته وحياة عائلته. وهو ما يمكن ان يحدث في نهاية كانون الأول ومطلع العام الجديد. فقد يتمكن شريك حياته من بناء قاعدة مهنية قوية. كذلك قد يأتيه الخبر السار الذي ينتظره منذ سنوات. وقد يتمكن من احداث الانقلاب الكبير في حياته الاسرية. ورغم هذا ليس عليه التسرع في التخلي عن الخيارات السابقة. فقد يحتاج اليها من اجل القيام بخطوات اولى ثابتة على طريق التغيير المرتقب.

الحوت

يعتبر من مواليد 5 ابراج قد تدمع عيونهم فرحاً في نهاية كانون الأول. فقد ينقل الى محبينه والمحيطين به اخباراً سارة ترتبط بوضعه المهني والاسري. كذلك من الممكن ان تساعده الظروف على القيام ببعض الخيارات التي اعتقد انها صعبة والتي يمكن ان تعود عليه بالكثير من الفوائد. لكن ما عليه فعله هو عدم التسرع في اخذ القرارات.