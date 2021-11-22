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منوعات
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
22-11-2021
|
06:31
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نعى مذيعا برنامج "هذا الصباح" في مصر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الإعلامية أسماء مصطفى، وهما يبكيان بشدة على الهواء.
وقالت الإعلامية منة فاروق والدموع تملأ عينها: "ننعى وفاة صديقتنا أسماء مصطفى التي وفاتها المنية حسب ما أعلن زوجها النائب أيمن أبو العلا منذ قليل".
وتابعت فاروق، أن "أسماء كانت تعاني من مرض عضال، وبالرغم منذ ذلك كانت تتحدث عن مرضها كأنه صديق"، مشيرة إلى "العديد من صفاتها الحميدة، كالصبر، والحماس والنشاط في عملها"، داعية "لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".
من جانبه، قال همام مجاهد، إن "أسماء كانت تحمل الكثير من الصفات الحميدة وكانت صابرة"، مشيرا إلى "حديثها عن المرض الذي أصابها وكأنه اختبار"، مضيفا أن "الراحلة كانت حريصة على علاقتها الاجتماعية ودودة مع أصدقائها بالعمل"، داعيا "المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ويلهم أهلها الصبر والسلوان".
المصدر: روسيا اليوم
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