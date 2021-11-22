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علماء يحددون صفات سيئة للأشخاص المؤمنين بالأبراج الفلكية

Lebanon 24
22-11-2021 | 16:00
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يؤمن الكثير من الناس بالأبراج إيمانا لا يتزحزح، ويربط الكثيرون منهم قراراتهم بالتكهنات الواردة فيها.
توصل علماء سويديون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من النرجسية وذوي الذكاء المنخفض يميلون إلى الإيمان بعلم التنجيم.
وأظهرت الإحصائيات علاقة بين الجنس والعمر في مسألة الإيمان بعلم التنجيم، ويعتبر كبار السن والنساء في مقدمة الأشخاص المؤمنين في التنبؤات الفلكية، وفقا لصحيفة "Psych News Daily".
أجرى العلماء مقابلات مع 264 شخصا، معظمهم من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 عاما. أجروا عدة اختبارات شخصية، أحد هذه الاختبارات أهتم بمستوى الذكاء. في حين حدد الآخر مستوى النرجسية لديهم.
وأشار العلماء إلى أن العلاقة بين علم التنجيم والنرجسية يمكن تفسيرها من خلال النظرة الذاتية للعالم التي توحدهم.
يذكر أن الهوس بالأبراج يجعل الناس يشعرون بأنهم مرتبطون بقوى أكبر منهم، تتحكم في تنظيم الأحداث بالحياة، وأن العيوب في شخصيات البشر ليست ذنبهم، بل تأتي من قوى خارجية.
المصدر: سبوتنيك
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