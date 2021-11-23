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منوعات
4 أبراج لا تنفع بأن تكون في منصب المدير
Lebanon 24
23-11-2021
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أساس نجاح أي فريق عمل هو وجود قائد يتسم بالذكاء ويؤمن بفكرة العمل الجماعي ويساعد أعضاء فريقه على النجاح والتقدم، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم ويكافئهم عند نجاحهم وغيرها من الصفات التي تساعد في نجاح أي فريق عمل وبالتالي نجاح المؤسسة بأكملها.
ولكن بعض رؤساء العمل يتصفون بعكس هذه الصفات حتى إنهم يجعلون أعضاء فريقهم يشعرون بالإحباط واليأس، مما يتسبب في تراجع الفريق وبالتالي خسارة المؤسسة وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".
اسوأ 4 أبراج في منصب المدير
برج الدلو
يعتبر برج الدلو من أسوأ الأشخاص في منصب القيادة، رغم إنه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للقيادة، حيث يعتبر قادر على على ابتكار مفاهيم جديدة، ومختلفة ولكن مشكلتهم هي تفكيرهم بشكل مختلف تمامًا عن الآخرين، كما لا يهتم بالجانب الإنساني لأعضاء فريقه في عمله، لذلك فهو من أسوأ قيادات العمل.
برج الأسد
يعتبر برج الأسد قائد مسيطر ويعتبر نقده فس عمله بمثابة إهانة له، كما إن ثقته بنفسه والتس تصل لحد الغرور تجعله لا يستمع لآراء أحد من أعضاء فريقه، لذلك يعتبر من أسوأ رؤساء العمل.
برج الحوت
لا يستطيع برج الحوت إدارة مجموعة من الأشخاص، وذلك لأنه لا يمتلك الصفات القيادية، حيث يدفعه للعمل والتقدم هو شغفه الذي في حالة فقدانه يتوقف عن العمل، ويفسد المشروع الذى يديره.
برج الجدي
يتبع برج الجدي المدارس القديمة في الإدارة، لذلك لا يستمع للأفكار الجديدة والمختلفة ولا يبتكر أي أفكار، لذلك يتسبب في تراجع مشروعه الذي يديره، وإحباطه فريق عمله، لذلك يعتبر من أسوأ رؤساء العمل .
المصدر: اليوم السابع
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